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Девушка оставила сюрприз в доме бывшего парня, до чёртиков перепугав его и весь Twitter

Быть чьей-то бывшей — ответственная задача. Ведь тебя постоянно сравнивают с потенциальными новыми пассиями. Одна китаянка решила гордо нести звание экс-девушки и... жутко всех перепугала.

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GIF © Giphy

Пользователь "Твиттера" hanahanakaidou опубликовал фото, доказывающее, что даже аппетитные гостинцы могут быть жуткими, стоит оставить к ним нужную сопроводительную записку. Парень показал, что он нашёл, когда вернулся домой. На столе стояли суп и порция риса. Вот только ничего из этого он не готовил. Герой напрягся.

Опасно...

hanahanakaidou

Фото © Twitter / hanahanakaidou

Фото © Twitter / hanahanakaidou

Стоит прочитать записку, как всё сразу встаёт на свои места. Оказывается, высокая кулинария — дело рук бывшей hanahanakaidou. Каким-то образом она пробралась в его с новой девушкой квартиру и угостила их домашней едой. Умиление — десять из десяти. Ужас и страх — миллион из десяти.

Давно не виделись, бывший!
Уже догадался, кто это?
Я проскользнула в ваше с девушкой любовное гнёздышко.
Она хорошо тебя кормит?
С тех пор, когда я в последний раз готовила для тебя домашнюю еду, прошло уже много времени. Поэтому я постаралась, готовя ее!
Теперь я буду заглядывать к вам время от времени, так что наслаждайтесь едой

Текст записки

GIF © Giphy

GIF © Giphy

Пользователи "Твиттера" к такому повороту событий готовы не были. В комментариях юзеры разделились на два лагеря. Одни были уверены: это супермило, другие настаивали на том, что это выглядит как завязка фильма ужасов.

Хорошая бывшая девушка.
Ура бесплатной еде

mini_zau

Я так напуган, что не могу посмеяться над этим

koishi051

Хуже бывшего может быть только... другой бывший: 7 омерзительных историй от пользовательниц Twitter

Пользовательница Twitter juliegagi попросила своих подписчиц поделиться историями про своих ужасных бывших. Оказалось, таких счастливиц, которые расходятся со своими парнями мирно, немного. В подборке ниже — 7 историй, которые докажут, что вам ещё повезло!

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