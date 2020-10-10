Девушка оставила сюрприз в доме бывшего парня, до чёртиков перепугав его и весь Twitter

Давно не виделись, бывший!

Уже догадался, кто это?

Я проскользнула в ваше с девушкой любовное гнёздышко.

Она хорошо тебя кормит?

С тех пор, когда я в последний раз готовила для тебя домашнюю еду, прошло уже много времени. Поэтому я постаралась, готовя ее!

Теперь я буду заглядывать к вам время от времени, так что наслаждайтесь едой

Текст записки