Забавный случай произошёл в одном из общежитий Восточного Йоркшира, Великобритания. 21-летняя Рози Коул вместе с друзьями устроила вечеринку, на которой молодёжь пила и веселилась. И вот после двух бутылок вина друзья решили поспорить, что девушка не сможет залезть в сушилку для белья. Но Рози на тот момент море было по колено, поэтому студентка начала вползать в барабан, пишет Lad Bible.
Видео © TikTok / _rosieclutter
Ноги прошли свободно, бёдра — уже хуже, и Рози пришлось признать поражение. Она собралась вылезти из сушилки, но внезапно поняла, что застряла. Друзей её бедственное положение неистово развеселило, но они сжалились над Рози и вызвали пожарных. Если те достают котят с деревьев, то, может быть, достанут и девушку из сушилки, логично подумали подвыпившие студенты.
Я часто слишком сильно реагирую, поэтому когда я застряла в сушилке, то развеселилась. Но позже я поняла, что не могу разогнуть ноги, а когда попыталась с силой вырваться, то чуть не опрокинула на себя сушилку. Тогда я осознала, что всё серьёзно и мне нужна помощь
Рози Коул
Спустя двадцать минут стенаний Рози и напряжённой работы пожарных в стиле "тяни-толкай" девушку удалось освободить. Мужчины не стали ругать молодых людей, лишь посмеялись над ними. На всякий случай они провели инструктаж, что делать при пожаре и как вообще лучше его избежать. А на пути к двери один из них заглянул в стиральную машину — проверить, не нужно ли спасти кого-то ещё.
WOW-video
Студентка на спор залезла в сушилку для белья, а доставать её пришлось уже спасателям — видео
сегодня в 12:00
Блогерша из Питера запрыгивает на случайных парней в метро, и этот пранк привёл в ярость зрителей
5 октября, 12:18
Бабушка расплакалась, когда увидела сюрприз, который прислали ей 2 млн "внуков" из TikTok
3 октября, 08:00
Комментариев: 0