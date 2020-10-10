Студентка на спор залезла в сушилку для белья, а доставать её пришлось уже спасателям — видео

Забавный случай произошёл в одном из общежитий Восточного Йоркшира, Великобритания. 21-летняя Рози Коул вместе с друзьями устроила вечеринку, на которой молодёжь пила и веселилась. И вот после двух бутылок вина друзья решили поспорить, что девушка не сможет залезть в сушилку для белья. Но Рози на тот момент море было по колено, поэтому студентка начала вползать в барабан, пишет Lad Bible.

Видео © TikTok / _rosieclutter

Ноги прошли свободно, бёдра — уже хуже, и Рози пришлось признать поражение. Она собралась вылезти из сушилки, но внезапно поняла, что застряла. Друзей её бедственное положение неистово развеселило, но они сжалились над Рози и вызвали пожарных. Если те достают котят с деревьев, то, может быть, достанут и девушку из сушилки, логично подумали подвыпившие студенты.

Фото © TikTok / _rosieclutter

Я часто слишком сильно реагирую, поэтому когда я застряла в сушилке, то развеселилась. Но позже я поняла, что не могу разогнуть ноги, а когда попыталась с силой вырваться, то чуть не опрокинула на себя сушилку. Тогда я осознала, что всё серьёзно и мне нужна помощь Рози Коул

Фото © TikTok / _rosieclutter