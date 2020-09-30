Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Помним, скорбим". Жители Владивостока устроили "похороны эстетики" из-за новых гранитных скамеек

Губернатор Приморья посоветовал уволить ответственных за установку объектов, похожих на могилы.

179
Post cover

Фото © VK / "Владивосток"

Жители Владивостока объявили траур. Причиной тому стали новые скамейки, вазоны и урны, которые совсем недавно появились на центральной площади города. В частности, приморцам не понравилось, что объекты городской инфраструктуры оказались выполнены из гранита, чем больше напоминают могильные памятники.

Как сообщает телеканал "360", накануне недовольные горожане принесли цветы и украсили лавки венками, надписи на которых гласили: "Эстетика и вкус. Помним, скорбим" и "Комфортная городская среда". В администрации города пока решительно не реагировали, но "атрибутику кладбища" убрали. Тем временем в ситуацию вмешался губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Фото © VK / "Владивосток"

Фото © VK / "Владивосток"

Последнее ваше "творчество" — скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком,заявил глава региона в ходе совещания в мэрии Владивостока.

Кожемяко поручил создать специальный совет по благоустройству города с привлечением архитекторов, представителей власти и общественности. Кроме того, губернатор посоветовал освободить от должности тех людей, по чьей инициативе были установлены новые объекты инфраструктуры.

Выбор редакции

Сообщение о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище оказалось ложным

1 сентября, 00:46

Немецкая овчарка в Приморье выкармливает львят, от которых отказалась мать — видео

24 сентября, 05:42

Уральскую порнозвезду Лолу Тейлор и её подругу избили и изнасиловали в Геленджике — видео

сегодня в 05:27

Ещё несколько магазинов и салонов красоты в Москве закрыли за пренебрежение к маскам

сегодня в 07:45

В России выявили ещё 8481 случай коронавируса

сегодня в 07:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.