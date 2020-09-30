"Помним, скорбим". Жители Владивостока устроили "похороны эстетики" из-за новых гранитных скамеек

Жители Владивостока объявили траур. Причиной тому стали новые скамейки, вазоны и урны, которые совсем недавно появились на центральной площади города. В частности, приморцам не понравилось, что объекты городской инфраструктуры оказались выполнены из гранита, чем больше напоминают могильные памятники.

Как сообщает телеканал "360", накануне недовольные горожане принесли цветы и украсили лавки венками, надписи на которых гласили: "Эстетика и вкус. Помним, скорбим" и "Комфортная городская среда". В администрации города пока решительно не реагировали, но "атрибутику кладбища" убрали. Тем временем в ситуацию вмешался губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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— Последнее ваше "творчество" — скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком, — заявил глава региона в ходе совещания в мэрии Владивостока.