Баста, весивший 122 кг, похвастался, каким стройным стало его тело после похудения

40-летний Василий Вакуленко занимается не только творчеством, но и собой. И теперь показал подписчикам в "Инстаграме" впечатляющие результаты. Баста выложил снимок, где позирует рядом с боксёрской грушей в обтягивающем спортивном костюме, хвастаясь своими мускулами.
Но главная гордость музыканта заключалась в том, что он похудел на целых 16 кг. Артист с радостью отметил, что это ещё не предел и он не собирается останавливаться на достигнутом.
–16 кг))) Весил 122. Сейчас 106))) Это только начало)
Фанаты наградили достижения рэпера 139 тыс. сердечек, не сдержав своего удивления. Юзеры отметили, что Баста не только сбросил вес, но и стал выглядеть гораздо моложе. А подписчики-парни интересовались, как ему удалось добиться таких впечатляющих результатов.
Здо́рово! Минус 10 лет налицо 🔥
Красавчик, Васян!!! Сила воли 💪🏻
Это очень круто🔥 Лучший
Только дай знать, как ты это делаешь! Дай знать и всё... 😂
Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко, известен также под псевдонимами Ноггано и Nintendо) сочетает в себе много ипостасей. Он рэпер, актёр, музыкант, ведущий, продюсер, режиссёр и совладелец лейбла Gazgolder. А также примерный семьянин, отец двух дочек. Со своей супругой Еленой он счастлив в браке уже 11 лет.
WOW-stars
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