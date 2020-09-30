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Баста, весивший 122 кг, похвастался, каким стройным стало его тело после похудения

Артист не собирается останавливаться на достигнутом.

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Фото © Instagram / bastaakanoggano

40-летний Василий Вакуленко занимается не только творчеством, но и собой. И теперь показал подписчикам в "Инстаграме" впечатляющие результаты. Баста выложил снимок, где позирует рядом с боксёрской грушей в обтягивающем спортивном костюме, хвастаясь своими мускулами.

Фото © Instagram / bastaakanoggano

Фото © Instagram / bastaakanoggano

Но главная гордость музыканта заключалась в том, что он похудел на целых 16 кг. Артист с радостью отметил, что это ещё не предел и он не собирается останавливаться на достигнутом.

–16 кг))) Весил 122. Сейчас 106))) Это только начало)

Из поста в инстаграме Басты

Фото © Instagram / bastaakanoggano

Фото © Instagram / bastaakanoggano

Фанаты наградили достижения рэпера 139 тыс. сердечек, не сдержав своего удивления. Юзеры отметили, что Баста не только сбросил вес, но и стал выглядеть гораздо моложе. А подписчики-парни интересовались, как ему удалось добиться таких впечатляющих результатов.

Здо́рово! Минус 10 лет налицо 🔥

vitaliya2112

Красавчик, Васян!!! Сила воли 💪🏻


romajigan

Фото © Instagram / bastaakanoggano

Фото © Instagram / bastaakanoggano

Это очень круто🔥 Лучший

vitya.rasa

Только дай знать, как ты это делаешь! Дай знать и всё... 😂

max_mukha

Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко, известен также под псевдонимами Ноггано и Nintendо) сочетает в себе много ипостасей. Он рэпер, актёр, музыкант, ведущий, продюсер, режиссёр и совладелец лейбла Gazgolder. А также примерный семьянин, отец двух дочек. Со своей супругой Еленой он счастлив в браке уже 11 лет.

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