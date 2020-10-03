"ВКонтакте" заменит Telegram? В соцсети появился мессенджер: как он работает и что будет дальше

Теперь "ВКонтакте" больше похожа на Telegram и WhatsApp — там появилась главная функция, отличающая соцсеть от мессенджера. Пока вы не почувствовали разницу. Возможно, скоро всё изменится.

На этой неделе соцсеть "ВКонтакте" отказалась от раздела "Сообщения" и добавила "Мессенджер". Он предложил пользователям новую возможность — поиск собеседника по контактам. Теперь вы найдёте его и напишете, если у вас в контактах телефона записан его номер.

Это упростит поиск собеседника. При этом соцсеть уделила внимание приватности. Информация на странице становится доступной, только если собеседник на это согласится. До этого момента абсолютно все данные профиля будут скрыты — от имени до аватара. Собеседник, который хочет вам написать, узнает лишь факт наличия вашего профиля в соцсети.

Как это выглядит?

Нажмите на иконку "Новое сообщение", и под строкой поиска появится новая кнопка — "Список контактов". Нажмите на неё, и вы увидите ваши контакты в соцсети. Выберите интересующий и отправьте ему сообщение. Так вы начнёте беседу.

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При этом вы не увидите, прочтёт ли он сообщение. Если собеседник согласится на общение, вам откроется страница. Так процесс поиска друга во "ВКонтакте" упростится и ускорится многократно. Если же у вас нет его номера телефона или же он ещё вам не ответил, найти собеседника также можно в поиске или введя адрес страницы, если вы знаете никнейм.

"ВКонтакте" почти не изменилась

Это единственное нововведение, появившееся после ребрендинга раздела. Фактически пользователи заметили, что в списке разделов название одного изменилось. Нового приложения не появилось, mini-apps, как AliExpress и Delivery Club, тоже. Остаётся понять, с какой целью соцсеть ввела изменения.

— Пользователи переписываются в чатах, звонят коллегам и родственникам, отправляют деньги, музыку, видео, документы по работе или учёбе. По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела, — описали изменения Лайфу в пресс-службе соцсети "ВКонтакте".

Скриншот © ВКонтакте

Но есть и другая версия. Якобы так "ВКонтакте" выходит на новый рынок, чтобы привлечь новую аудиторию. Номер телефона используется для нахождения контакта во всех мессенджерах. Это стремительно развивающийся рынок. В феврале этого года WhatsApp поставил рекорд — 2 миллиарда пользователей, а Telegram в апреле — 400 миллионов юзеров. На развивающемся рынке выше шанс прогрессировать.

— "ВКонтакте" расширяет спектр возможностей, чтобы люди ею пользовались и для других задач, для которых сейчас у них есть мессенджеры. Они позволяют звонить и отправлять сообщения всем, кто записан у вас в контактах, — объясняет генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Скриншот © ВКонтакте

Того же мнения придерживается экс-сотрудник "ВКонтакте" и Telegram Антон Розенберг. По его мнению, сервису нужно идти вперёд и выйти на развивающееся направление — правильное решение. Только пока в соцсети ничего не изменилось.

— Большинство пользователей консервативны и не хотят никаких существенных изменений в интерфейсе, к которым пришлось бы приспосабливаться и привыкать. Особенно старшее поколение, где многие запоминают, куда сколько раз нажать, и при любых изменениях теряются и начинают переживать. Но, если совсем не развиваться и не идти в ногу со временем, постепенно конкуренты могут оттянуть на себя пользователей и их внимание. Мессенджеры, по сути, стали эволюционным развитием SMS с понятным плюсом — они бесплатны и не ограничены в размере. Ну а когда большинство перешло на WhatsApp и Viber, подтянулось и старшее поколение, — считает разработчик.

Возможно, "ВКонтакте" создаст второе приложение. Но есть риски

В пресс-службе соцсети "ВКонтакте" не рассказали, как, на их взгляд, изменится поведение пользователя. Денис Кусков считает, что нынешних нововведений недостаточно для выхода на рынок мессенджеров. И люди не уйдут с условных WhatsApp и Telegram ради российского нововведения.

— Люди уже так делают в WhatsApp и других мессенджерах вроде Telegram. Тут "ВКонтакте" сталкивается с проблемой — все привыкли пользоваться другими приложениями для этих задач. Вряд ли это нововведение приведёт новых людей в соцсеть. Люди продолжат пользоваться "ВКонтакте", как пользовались раньше. Звонить и отправлять сообщения с той же периодичностью и при тех же сценариях использования, — полагает Денис Кусков.

В чём проблема "ВКонтакте"?

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Возможно, следующий шаг — создание собственного мессенджера. А способ привлечь уже имеющуюся аудиторию — деформировать готовую платформу, разделив её на соцсеть с новостной лентой и мессенджер. Соцсеть, у которой уже есть два приложения, — Facebook.

— Нам хотелось, чтобы каждое из приложений — Facebook и Messenger — выполняло только одну функцию. Цель создания Facebook — новостная лента. Однако пользователи всё активнее применяют его для общения, но, чтобы попасть к списку диалогов, раньше требовалось открыть приложение Facebook, подождать, пока оно прогрузится, а затем перейти в отдельную вкладку. Статистика показывала, что люди предпочитают использовать отдельные приложения для отправки сообщений, потому что это быстрее и удобнее, — говорил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Пользователи всё время их существования задавались вопросом, почему лента новостей и сообщения находятся в разных приложениях. Казалось бы, удобнее пользоваться одним.

Антон Розенберг считает этот шаг рисковым. По его мнению, пример Facebook неудачный. Разделение на два приложения может спровоцировать отток аудитории. Причём для Facebook это было не столь опасно. Компания теряла аудиторию основного продукта, но также она владела WhatsApp, куда переходили люди.