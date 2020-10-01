Нам чужого огня не надо. Как пожарные Воронежской и Белгородской областей спорили о горящих участках

30 сентября в Интернете появилась видеозапись с горящими участками недалеко от воронежского города Россошь, непосредственно граничащего с Белгородской областью.

В этот же день Лайф сразу же связался с ГУ МЧС России по Воронежской области, чтобы уточнить масштаб пожара, но внятного ответа так и не получил. Пресс-секретарь заявил, что этот участок не входит в зону ответственности Воронежской области, мол, звоните в ГУ МЧС России по Белгородской области. Там также начали всё отрицать и говорить о том, что за этот участок отвечают коллеги из Воронежа. Всё было похоже на то, что никто тушить пожар на спорном участке не собирался.

Видео © LIFE SHOT

И только 1 октября пожарные двух областей всё же согласовали единую позицию.

— Когда нам вчера позвонили и сообщили про Россошанский район, то мы начали искать пожары там. Информации у нас не проходило. Выяснилось, что это Ольховатский район, хутор Песчаный. Этот пожар до сих пор действующий. Вчера потушили порядка 25 га, но до сих пор тушат оставшуюся площадь. Мы вчера с коллегами из Белгорода уже разобрались, что это за пожар был и на чьей территории, — обрисовали Лайфу ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Фото © ТАСС / Максим Плотников

Ольховатский район находится в 15 километрах от Россоши. Фактически они граничат друг с другом. Однако в Россошанском районе, как выяснил Лайф, пожар всё-таки был. Вспыхнул он 30 сентября во второй половине дня.

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области

— В Россошанском районе начался ландшафтный пожар на сельхозземлях. В Ольховатском районе тоже есть пожар. Возникли они вчера в песчаном карьере, где идёт разработка песка на границе с лесом. Вокруг есть населённые пункты и сосновый лес, — рассказали Лайфу подробности в пресс-службе Рослесхоза Воронежской области.

Несмотря на то что пожар начался в районе 12 часов дня, областные управления МЧС смогли прийти к единому мнению только ближе к вечеру 30 сентября. Пока шли разбирательства, погорело много леса и огонь успел подойти вплотную к населённым пунктам. Примечательно, что пожар в Ольховатском районе ещё не потушили. В среду были локализованы основные очаги горения, но местные жители пишут, что огонь всё ещё продолжает бушевать.

— Ещё горим. Сегодня не так рьяно, но тлеет и горит. Ветер сильный, поэтому полностью потушить не удаётся, задействованы пожарные машины и пожарный поезд. Горит сосна и поля вдоль трассы, — рассказала Лайфу местная жительница Ирина.

Совсем не ждали

Фото © ТАСС / Максим Плотников

Администрация Ольховатского района, оказалось, не была готова к масштабным пожарам. Лайф изучил сайт госзакупок и пришёл к неутешительном выводам: деньги тратились на что угодно, но только не на противопожарные мероприятия. Например, в 2020 году администрация разыграла несколько тендеров на ремонт дорог на общую сумму почти 41 миллион рублей.