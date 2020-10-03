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Начинённую гвоздями бомбу нашли в поезде в Кёльне

После этого в депо решили проверить все ж/д составы.

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Фото © Bild

В Кёльне в одном из вагонов стоящего в депо поезда обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). В пресс-службе полиции города сообщили, что вечером 2 октября на подозрительную картонную коробку в прибывшем из города Гуммерсбах грузовом составе наткнулась уборщица.

Прибывшие на место полицейские просканировали предмет и подтвердили наличие в нём начинённой гвоздями и иголками бомбы. СВУ было обезврежено на месте и вывезено в лабораторию для изучения. Расследованием случившегося занялась группа по противодействию терроризму земельного ведомства по уголовным делам. Тем временем полиция сообщила в "Твиттере", что в связи с инцидентом в депо проверили все поезда.

В центре Киева прогремел взрыв в ресторане

На месте ЧП уже находится полиция.

Ранее в Дюссельдорфе обезвредили британскую бомбу времён Второй мировой войны, которую обнаружили во время проведения строительных работ 16 января.

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