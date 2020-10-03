Начинённую гвоздями бомбу нашли в поезде в Кёльне

В Кёльне в одном из вагонов стоящего в депо поезда обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). В пресс-службе полиции города сообщили, что вечером 2 октября на подозрительную картонную коробку в прибывшем из города Гуммерсбах грузовом составе наткнулась уборщица.

Прибывшие на место полицейские просканировали предмет и подтвердили наличие в нём начинённой гвоздями и иголками бомбы. СВУ было обезврежено на месте и вывезено в лабораторию для изучения. Расследованием случившегося занялась группа по противодействию терроризму земельного ведомства по уголовным делам. Тем временем полиция сообщила в "Твиттере", что в связи с инцидентом в депо проверили все поезда.