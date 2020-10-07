17-летняя девушка побила рекорд Гиннесса, и теперь её ноги признаны самыми длинными на планете

Маки никогда даже не задумывалась о том, что её ноги — что-то уникальное. До тех пор пока ей не пришлось шить легинсы на заказ. Пара звонков в оргкомитет Книги рекордов Гиннесса — и вот специалисты выехали замерять длину её конечностей. Оказалось, дело серьёзное. Правая нога — 134,3 см, а левая — 135,3 см. И на данный момент это абсолютный рекорд среди женщин. А ведь сейчас девушке из Техаса всего 17 лет.