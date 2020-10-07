17-летняя девушка побила рекорд Гиннесса, и теперь её ноги признаны самыми длинными на планете

Маки никогда даже не задумывалась о том, что её ноги — что-то уникальное. До тех пор пока ей не пришлось шить легинсы на заказ. Пара звонков в оргкомитет Книги рекордов Гиннесса — и вот специалисты выехали замерять длину её конечностей. Оказалось, дело серьёзное. Правая нога — 134,3 см, а левая — 135,3 см. И на данный момент это абсолютный рекорд среди женщин. А ведь сейчас девушке из Техаса всего 17 лет.
Конечно, у таких длинных ног есть отрицательные стороны: постоянно бьёшься головой, проходя сквозь дверные проёмы, с трудом влезаешь в машины, найти подходящую одежду — вообще испытание
Но, несмотря на все негативные стороны, Маки с гордостью будет носить этот титул. Мало того, она собирается поддерживать людей с уникальными физическими качествами. Девушка мечтает, что когда-нибудь настанет момент, когда каждый сможет "перестать скрывать свои особенности и принять их", пишет Metro.
Кстати, до того как Маки стала новой рекордсменкой, титул женщины с самыми длинными ногами несла россиянка Екатерина Лисина. Ноги профессиональной баскетболистки в длину составляют 132 сантиметра!
WOW-news
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