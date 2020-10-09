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Как мать с Урала, которая полгода держала дочь в шкафу и морила голодом, сходила с ума в соцсетях

В январе женщина рассталась с мужем, который, по словам соседей, её третировал.

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Фото © Соцсети

В городе Карпинске Свердловской области произошла история, от которой кровь стынет в жилах. 37-летняя Юлия соврала, что потеряла ребёнка, и полгода после рождения держала малышку в шкафу, пытаясь заморить голодом. Истощённую девочку случайно обнаружили подруги, которые пришли к горе-матери в гости.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Среди причин жестокого поступка рассматривается вероятность того, что Юлия повредилась рассудком из-за проблем личного характера. И если взглянуть на её страницу в соцсетях, то становится в прямом смысле жутко. На протяжении многих месяцев почти каждый день женщина постила у себя на стене фильмы ужасов: про убийц-психопатов, каннибалов и маньяков, некрофилию и экспеpименты нaд живыми людьми. Всё это сопровождалось кадрами издевательств, расчленённых и обезображенных тел, гниющей плоти и кровавых рек.

Шокирующие кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Также Юлию интересовали документальные фильмы и юмор о тюрьме. "— За что села? — За решётку. — Мы имеем в виду, что сделала. — Села. — Какая статья? — Уголовная", — гласила запись на стене. А один из постов был посвящён вполне реальному преступнику — серийному убийце и каннибалу Александру Спесивцеву, Сибиpскому потрoшитeлю.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Особо пугающую категорию среди кровавых лент составляют такие, где фигурируют дети: "Месть нерождённому", "Злая няня". И фильмы ужасов, где упоминается постродовая депрессия. Сама же Юля себя утешала постами в стиле: "Не нужно ломать себя, переживать депрессии. Просто надо идти вперёд с мыслью "Всё, что ни делается, — всё к лучшему".

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

При этом жуткие записи соседствовали на странице с фото, где Юлия позирует со своими детьми. Помимо подвергшейся издевательствам малышки у неё есть трёхлетняя дочка и 13-летний сын, который всё знал и тайно подкармливал сестрёнку. Сейчас девочка находится в тяжёлом состоянии в больнице, у неё диагностирована гипотрофия третьей степени и имеются подозрения на ряд других заболеваний.

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