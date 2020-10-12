Рыбак нашёл рвоту кашалота и стал миллионером

Житель Тайваня нашёл на побережье огромный кусок рвоты кашалота и стал миллионером. Об этом сообщает издание Taiwan News.

Мужчина по имени Ли наткнулся на камень уникального вида в марте во время рыбалки на пляже недалеко от дома. Его заинтересовала странная находка, от которой исходил стойкий сладкий запах, и он решил забрать её домой.

Поделившись открытием с другом, тайванец отправил небольшие образцы в Национальный университет Гаосюна для исследования. В среду, 7 октября, доцент биологических наук Ченг Ши-Ие подтвердил, что это серая амбра — чрезвычайно редкое и ценное вещество. Оно секретируется в кишечнике кашалотов и часто называется плавающим золотом.

Китовая рвота в основном используется в качестве закрепителя при производстве парфюмерии и может иметь неплохую цену в зависимости от возраста. В настоящее время её международная рыночная стоимость составляет около 50 тысяч долларов США за килограмм. За свою находку Ли может получить около 210 тысяч (более 16 млн рублей).