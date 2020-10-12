Рыбак нашёл рвоту кашалота и стал миллионером

Житель Тайваня нашёл на побережье огромный кусок рвоты кашалота и стал миллионером. Об этом сообщает издание Taiwan News.
Мужчина по имени Ли наткнулся на камень уникального вида в марте во время рыбалки на пляже недалеко от дома. Его заинтересовала странная находка, от которой исходил стойкий сладкий запах, и он решил забрать её домой.
"Я нашёл на пляже нечто пахнущее фекалиями, и продаю это за £200 тыс."Речь идёт об амбре — твёрдом веществе, которое высоко ценится среди парфюмеров, несмотря на свой первоначальный неприятный запах.
Поделившись открытием с другом, тайванец отправил небольшие образцы в Национальный университет Гаосюна для исследования. В среду, 7 октября, доцент биологических наук Ченг Ши-Ие подтвердил, что это серая амбра — чрезвычайно редкое и ценное вещество. Оно секретируется в кишечнике кашалотов и часто называется плавающим золотом.
Китовая рвота в основном используется в качестве закрепителя при производстве парфюмерии и может иметь неплохую цену в зависимости от возраста. В настоящее время её международная рыночная стоимость составляет около 50 тысяч долларов США за килограмм. За свою находку Ли может получить около 210 тысяч (более 16 млн рублей).
Ранее рвота кашалота обогатила другого тайского рыбака — его находку оценили примерно в два миллиона рублей.
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