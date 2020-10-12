Что творилось в голове у учительницы из Подмосковья перед тем, как она повесила 4-летнего сына

В подмосковном Пушкино разыгралась страшная трагедия. 43-летняя многодетная мать Любовь М. повесила своего четырёхлетнего сына на колготках на шведской стенке. Когда домой с прогулки с дочерьми вернулся её муж, он попытался откачать малыша, но было поздно. Женщина свой жуткий поступок объяснить не смогла.

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При этом инцидент произошёл в приличной семье: Любовь работала преподавателем английского, её супруг занимался программированием. Женщина интересовалась методиками обучения детей и переводческой деятельностью. Состояла в группах, посвящённых помощи многодетным мамам, и даже получила благодарственную грамоту за участие в благотворительном проекте. На странице до недавнего времени — счастливые совместные фото с мужем и детьми.

Фото © Соцсети

Однако в описании на своей странице Любовь назвала себя "скучающей домохозяйкой". А на стене у неё появились стихи об одиночестве "Тоска по родине! Давно / Разоблачённая морока! / Мне совершенно всё равно /— Где — совершенно одинокой / Быть..." и отношении к жизни: "Встала и вышла. Нужна, не нужна.../ Как же плевать! И нисколько не грустно. / Я никому ничего не должна. / Это чертовски приятное чувствo".

Возлюбите своих врагов, и они сойдут с ума, пытаясь понять, что вы задумали Запись в VK Любови М.

Фото © Соцсети

Но не только статус "скучающей домохозяйки" терзал женщину. Много лет она отчаянно, но безрезультатно пыталась похудеть, приняв участие в конкурсе по преображению. Но самое страшное, о чём стало известно, — ранее Любовь наблюдалась у психиатра с подозрением на шизофрению, однако на учёте не состояла. По рассказам соседей, она вырывала себе зубы плоскогубцами и грозилась зарезать своих детей. Во время подобных выходок муж заступался за супругу, говоря, что она просто устала. "Если мужчина нравится, покажите ему всё, на что вы способны! Выдержит — значит, это ваш мужчина!" — гласила одна из записей на стене у учительницы.