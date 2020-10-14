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Регион
Опубликовано 14 октября 2020, 02:25
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Главы МИД Швеции и Турции чуть не поругались на пресс-конференции — видео

Словесная перепалка началась из-за Сирии.

В Анкаре состоялась крайне напряжённая пресс-конференция министров иностранных дел Турции и Швеции, в ходе которой представители двух стран одарили друг друга тонкими обвинениями прямо перед многочисленными журналистами. Встреча транслировалась в соцсетях.

Всё началось с фразы шведского министра Анн Линде о призыве ЕС вывести турецкие войска из Сирии, где они ведут борьбу с курдскими повстанцами. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обрушился на внешнюю политику Стокгольма и обвинил его в двойных стандартах.

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Я хочу спросить: на чьей власти вы приказываете Турции уйти из Сирии или предупреждаете Турцию? Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, почему бы вам хоть раз не критиковать Грецию? — парировал её слова он, намекая на обвинения в сторону Афин в жестоком обращении с мигрантами.

После этого Линде заявила, что она гость и не станет устраивать дебаты, но выразила надежду на то, что все в Турции могут выражать своё мнение так же свободно, как это делает министр. Как отмечает АР, это, в свою очередь, было намёком на обвинения в адрес Турции в преступлении против свободы слова и указанием на большое количество прокурдски настроенных журналистов и политиков, которые оказались в тюрьме в последнее время.

Ранее Лайф сообщал, что МИД России объявил персонами нон грата двух болгарских дипломатов.

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Сергей Тюленин
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