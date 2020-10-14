В Госдуме поддержали решение перевести старшеклассников на удалёнку
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Эти намерения мотивированы тем, что дети чаще всего являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции.
Решение перевести старшеклассников на удалённое обучение поможет справиться с распространением коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Уверена, что это поможет. Потому что у нас как раз дети являются бессимптомными носителями, — приводит её слова RT.
Она уточнила, что на сегодняшний день главной задачей является снижение пика заболеваемости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики с шестого по одиннадцатый класс после выхода с каникул, которые продлятся до 18 октября, будут учиться на удалёнке.
За минувшие сутки в Москве было выявлено 4573 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных в столице достигло 339 431. В целом по стране их оказалось свыше 14 тысяч, что является новым антирекордом.