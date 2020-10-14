В Госдуме поддержали решение перевести старшеклассников на удалёнку

Эти намерения мотивированы тем, что дети чаще всего являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции.

Решение перевести старшеклассников на удалённое обучение поможет справиться с распространением коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Уверена, что это поможет. Потому что у нас как раз дети являются бессимптомными носителями, — приводит её слова RT.

Она уточнила, что на сегодняшний день главной задачей является снижение пика заболеваемости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики с шестого по одиннадцатый класс после выхода с каникул, которые продлятся до 18 октября, будут учиться на удалёнке.