Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября 2020, 12:33

В Госдуме поддержали решение перевести старшеклассников на удалёнку

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Эти намерения мотивированы тем, что дети чаще всего являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции.

Решение перевести старшеклассников на удалённое обучение поможет справиться с распространением коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Уверена, что это поможет. Потому что у нас как раз дети являются бессимптомными носителями, — приводит её слова RT.

Собянин назвал "лайт" способ борьбы с коронавирусом в Москве
Собянин назвал "лайт" способ борьбы с коронавирусом в Москве

Она уточнила, что на сегодняшний день главной задачей является снижение пика заболеваемости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики с шестого по одиннадцатый класс после выхода с каникул, которые продлятся до 18 октября, будут учиться на удалёнке.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 4573 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных в столице достигло 339 431. В целом по стране их оказалось свыше 14 тысяч, что является новым антирекордом.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Госдума
  • Дети
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar