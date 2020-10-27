Госдума одобрила внесённый Путиным закон о правительстве

Предполагается, что он заменит собой действующий документ от 1997 года.

Новый закон о Правительстве РФ прошёл третье, окончательное чтение в Государственной думе. Документ был внесён в нижнюю палату российского парламента президентом Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Законом предполагается изменение порядка формирования правительства и освобождения от должности министров, а также уточняется порядок прекращения полномочий кабмина, в том числе в связи с выражением недоверия правительству нижней палатой парламента. Согласно документу, председатель, его заместители и федеральные министры назначаются президентом после их утверждения Госдумой. При этом главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, МИД назначаются на должность президентом после консультаций с Совфедом.

Кандидатура премьер-министра выдвигается президентом, а вице-премьеров и министров — председателем правительства. Глава государства обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого из них. Проект закона о правительстве призван заменить собой действующий документ от 1997 года.