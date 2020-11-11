Туристам пришлось переселиться в другую гостиницу.

Группу туристов из России попросили покинуть отель на острове Занзибар. Участники инцидента утверждают, что их выселили из-за пронесённых на территорию фруктов и бутылок с водой, а также неразберихи с налогом. Об этом пишет портал TourDom.ru.

Как рассказал один из путешественников, во время заселения россиян попросили уплатить налог в размере 10 долларов с человека за ночь. Требование стало для туристов неожиданностью, так как при бронировании тура упоминался налог в один доллар. После возмущений постояльцев хозяин гостиницы пообещал урегулировать вопрос, однако позднее возникла ещё одна непредвиденная проблема: россиянам запретили проносить на территорию фрукты и воду, купленные не в отеле.

В итоге директор курорта потребовал, чтобы туристы покинули отель, пригрозив штрафами и полицией. По словам отдыхающих, в самой гостинице фруктов нет, а за пол-литровую бутылку воды просят полтора доллара. Гид не помог урегулировать ситуацию, и россияне решили сменить гостиницу.

— Ввиду сложившейся ситуации принимающая сторона предложила гостям переселение. Все уже переехали, инцидент исчерпан, — уточнили представители туроператора.

В соцсетях отдыхавшие на Занзибаре пояснили, как могла возникнуть неразбериха с налогами. Оказалось, денежный сбор в размере девяти долларов является городским налогом и в большинстве отелей включён в стоимость проживания. Ещё один доллар берут в качестве сбора за пользование инфраструктурой.