Упор на электронику. Россияне раскрыли, что планируют купить в чёрную пятницу

Сразу 80% опрошенных будут приобретать товары со скидками онлайн и лишь 20% отправятся в магазины.

Россияне стали активнее интересоваться гаджетами и бытовой техникой, планируя приобрести их во время чёрной пятницы 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра "Битрикс 24", передаёт RT.

Так, интерес к этим категориям по сравнению с 2019 годом вырос на 29%. Сразу 80% опрошенных людей указали на неравнодушие к электронике, гаджетам и бытовой технике.

Остальные категории заинтересовали менее 10% людей. В онлайн-подписках на музыку, кино, игры и книги нуждается 7% респондентов, продукты со скидками планирует приобрести 4% опрошенных.

Ещё 8% людей будут следить за специальными предложениями на одежду, обувь, авиабилеты, абонементы и аксессуары, и лишь 1% обратит внимание на билеты на различные мероприятия.

Согласно данным исследования, 80% россиян если и планируют что-то приобрести во время чёрной пятницы, то сделают это онлайн. Лишь 20% готовы отправиться в магазины и торговые центры. При этом 61% респондентов уточнили, что пандемия коронавируса никак не повлияла на их планы на онлайн-шопинг.