Более половины жителей России никогда не делали покупки в чёрную пятницу

При этом ежегодно закупаются в этот день только 5% граждан.

Жители России хорошо знают, что такое чёрная пятница, однако более половины населения страны никогда не совершало покупок по акции в этот день. Об этом свидетельствуют результаты исследования платёжной системы "Мир", которое было проведено перед распродажей, передаёт ТАСС.

— Каждый год совершают покупки в чёрную пятницу лишь 5% россиян, причём по сравнению с прошлым годом их число сократилось на восемь процентных пунктов. 16% участников опроса сказали, что делают покупки в чёрную пятницу время от времени. 58% респондентов отметили, что никогда не покупали товары по скидкам в чёрную пятницу, причём в 2019 году так отвечало значительно меньше респондентов — 40%, — говорится в исследовании.

Как рассказала руководитель центра маркетинговых исследований платёжной системы "Мир" Ирина Лобанова, многие жители страны считают, что перед акцией магазины специально завышают цены на свой товар. Однако в то же время больше половины респондентов уверены, что в чёрную пятницу можно сделать действительно выгодные покупки.

— Россияне хорошо знают об этой распродаже, но в то же время 61% опрошенных считает, что во время акции многие реализуют неликвидный и залежавшийся товар, 70% уверены, что перед акцией специально завышают цены на товары, 60% опасаются купить некачественный товар. Впрочем, больше половины участников опроса также верят, что во время чёрной пятницы можно сделать по-настоящему выгодные покупки, поэтому всё-таки изучают предложения, — уточнила она.

Кроме того, помимо чёрной пятницы в стране становится популярной и другая большая распродажа — прошедший 11 ноября "день холостяка". Уточняется, что 20% опрошенных знают об этой акции, причём 5% знают "очень хорошо". Покупки на китайских торговых площадках в этот день делают свыше 7% респондентов, но из них только 10% совершают их регулярно. Лучше всего об этой распродаже знают жители Москвы, а вот на Дальнем Востоке подавляющее большинство граждан даже не слышали об этом дне.