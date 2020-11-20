Россиянам объяснили, как не дать себя обмануть лжескидками в чёрную пятницу

Главное правило — убедиться перед покупкой в том, что сайт интернет-магазина создан не за пару недель до тотальной распродажи.

Специалисты "Роскачества" отметили появление тысяч мошеннических ресурсов к ежегодной распродаже — "чёрной пятнице", — которая продлится в России с 27 по 29 ноября. Любителям шопинга рассказали о ряде правил, которые помогут спасти кошелёк и не попасться на уловки аферистов.

— Мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, так что следите внимательно, на каком именно сайте вы делаете покупку, — предупреждает "Роскачество".

Эксперты советуют обращать внимание на доменное имя сайта с помощью Whois-сервисов, совершать покупки только у проверенных брендов и интернет-магазинов, а также проверять, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности. Перед приобретением товара также рекомендуется проверять реквизиты интернет-магазина, так как перечисление денег физлицу будет считаться не оплатой покупки, а добровольным переводом. Это затруднит возврат средств в случае мошенничества.

Помимо этого следует сравнить стоимость товара на разных ресурсах и насторожиться, если скидка непропорционально большая. Такая щедрость может оказаться уловкой для того, чтобы получить данные карты покупателя.