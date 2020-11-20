Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2020, 10:06
3035

Россиянам объяснили, как не дать себя обмануть лжескидками в чёрную пятницу

Фото © Stephanie Keith / Getty Images

Фото © Stephanie Keith / Getty Images

Главное правило — убедиться перед покупкой в том, что сайт интернет-магазина создан не за пару недель до тотальной распродажи.

Специалисты "Роскачества" отметили появление тысяч мошеннических ресурсов к ежегодной распродаже — "чёрной пятнице", — которая продлится в России с 27 по 29 ноября. Любителям шопинга рассказали о ряде правил, которые помогут спасти кошелёк и не попасться на уловки аферистов.

Мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, так что следите внимательно, на каком именно сайте вы делаете покупку, — предупреждает "Роскачество".

Эксперты советуют обращать внимание на доменное имя сайта с помощью Whois-сервисов, совершать покупки только у проверенных брендов и интернет-магазинов, а также проверять, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности. Перед приобретением товара также рекомендуется проверять реквизиты интернет-магазина, так как перечисление денег физлицу будет считаться не оплатой покупки, а добровольным переводом. Это затруднит возврат средств в случае мошенничества.

Помимо этого следует сравнить стоимость товара на разных ресурсах и насторожиться, если скидка непропорционально большая. Такая щедрость может оказаться уловкой для того, чтобы получить данные карты покупателя.

Как сообщалось ранее, россияне стали активнее интересоваться гаджетами и бытовой техникой, планируя приобрести их во время "чёрной пятницы" 2020 года.

Более половины жителей России никогда не делали покупки в чёрную пятницу
Более половины жителей России никогда не делали покупки в чёрную пятницу
Эксперт рассказал, когда можно встретить скидки больше, чем в чёрную пятницу
Упор на электронику. Россияне раскрыли, что планируют купить в чёрную пятницу
Упор на электронику. Россияне раскрыли, что планируют купить в чёрную пятницу
BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Чёрная пятница
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar