Непутёвый талант. Как звезда советского кино превратился в криминального авторитета

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20 ноября 1959 года родился Сергей Шевкуненко. В 14 лет он получил первую главную роль в фильме, который мгновенно сделал его звездой поколения. Вслед за этим последовали новые заметные роли. Но уже в 16 лет многообещающая актёрская карьера прервалась. Едва ли не со съёмочной площадки молодой человек угодил в тюрьму. А к 30 годам выросший "пионер" превратился в криминального авторитета, сколотившего собственную ОПГ в столице.

Творческая семья

Сергей Шевкуненко родился в творческой семье. Его родители — Юрий и Полина — были театральными актёрами. Вскоре после окончания войны Юрий оставил это ремесло, переквалифицировавшись в драматурги. Несколько его пьес с успехом шли в советских театрах. В 50-е годы Шевкуненко-старший перешёл на "Мосфильм". Сначала в качестве редактора, а затем директора Второго творческого объединения.

Юрий сблизился с режиссёром Эльдаром Рязановым, помогая ему в работе над "Гусарской балладой". Он также познакомил постановщика со сценаристом Эмилем Брагинским, благодаря чему и возник один из самых блистательных творческих союзов в истории советского кино.

Родители Сергея Шевкуненко. Фото © Shevkunenko.ru

Его супруга Полина была актрисой театра им. Маяковского. В конце 50-х, когда супруг стал влиятельной фигурой на "Мосфильме", женщина решила оставить карьеру и посвятить себя семье. В 1959 году у них родился долгожданный мальчик.

Уличные университеты

В 1963 году в семье Шевкуненко произошла трагедия. 44-летний Юрий сгорел от рака. Полине пришлось возвращаться на работу. Рязанов помнил о той роли, которую сыграл Юрий Шевкуненко в его творчестве, и поддержал вдову. Её оформили ассистентом режиссёра на "Мосфильме", именно она помогала ему на съёмках культовых "Дайте жалобную книгу" и "Берегись автомобиля".

Мать постоянно была в разъездах и командировках, поэтому воспитанием четырёхлетнего Серёжи занимались пожилая бабушка и 18-летняя сестра Ольга. С последней мальчик был особенно близок, но вскоре и она не смогла уделять ему достаточно времени, устроившись монтажёром на "Мосфильм".

Большую часть времени Сергей пропадал на улице, где сошёлся с местной шпаной. Благодаря хорошим физическим данным, смелости и ярко выраженным лидерским качествам он быстро добился авторитета и начал верховодить над сверстниками. К 13 годам подросток фактически оказался предоставлен сам себе. Бабушка умерла, а старшая сестра со скандалом эмигрировала в Израиль вместе с мужем. Шалости Шевкуненко становились всё менее безобидными, в результате чего он был поставлен на учёт в детской комнате милиции.

Звезда экрана

Мать попыталась отвлечь Сергея от плохой компании, приобщив к миру кино. Поначалу он получил две эпизодические роли в не самых заметных картинах. Всё изменилось, когда она привела его на пробы фильма "Кортик". Автор "Кортика" — знаменитый советский писатель Анатолий Рыбаков — был знаком с Юрием Шевкуненко. Увидев на пробах его сына, он начал настаивать на том, чтобы Сергея взяли на главную роль. По словам Рыбакова, именно таким он и видел своего персонажа — Мишу Полякова. Режиссёр фильма согласился с ним и утвердил парня на роль. Новичок не подкачал и оказался весьма убедителен в роли смелого пионера. Он совершенно не робел перед камерой и органично вжился в образ.

Кадр фильма "Кортик"

Все три серии "Кортика" прошли с огромным успехом. 14-летний Шевкуненко вмиг стал главной подростковой звездой советского кино. Практически сразу начались съёмки продолжения — "Бронзовой птицы", где он опять сыграл главную роль.

Вслед за этим последовало приглашение на съёмки в фильме "Пропавшая экспедиция". Это был уже не фильм для подростковой аудитории, а серьёзное кино с весьма внушительным актёрским составом. Вахтанг Кикабидзе, Евгения Симонова, Александр Кайдановский — в такой компании стушевался бы любой 15-летний школьник, но только не Шевкуненко.

Однако на съёмки продолжения картины режиссёр подростка не взял, посчитав, что его персонаж больше не нужен. Это стало серьёзным ударом по амбициям Шевкуненко. К этому времени он уже забрал документы из школы и не желал нигде учиться, рассчитывая на актёрскую карьеру. Чтобы парень не болтался без дела, мать устроила его в один из слесарных цехов на "Мосфильме". Там, однако, Сергей оказался объектом постоянных подколок со стороны старших коллег, не упускавших случая поиронизировать над тем, что звезда экрана теперь работает учеником слесаря.

Сергей начал прогуливать работу, а затем и вовсе бросил её, вернувшись в привычную компанию. На улице он пользовался беспрекословным авторитетом у сверстников. Осенью 1975 года Шевкуненко был отправлен в ПТУ для трудных подростков за участие в групповой драке. А ещё через несколько месяцев получил первый срок за избиение прохожего на улице, которое он совершил, будучи в нетрезвом виде. К тому моменту, как на советские экраны вышел последний фильм, в котором молодой актёр сыграл главную роль, сам он уже находился в колонии для несовершеннолетних.

Во все тяжкие

Год в тюрьме существенно осложнил его актёрские перспективы. Тем не менее матери удалось устроить его на "Мосфильм" осветителем. Теоретические шансы на возобновление карьеры всё же имелись. Но молодой человек в очередной раз всё испортил. Всего через несколько месяцев после освобождения Шевкуненко вновь был арестован. По окончании съёмочного дня осветители устроили вечеринку. Ближе к ночи закуска неожиданно закончилась. Круглосуточных магазинов в то время не было, но Сергей нашёл выход. Он спустился в мосфильмовский буфет, взломал его и вынес оттуда продукты питания. На следующий день, когда всё открылось, собутыльники, недолго думая, сдали его.

Ущерб был незначителен, но кража со взломом считалась серьёзным преступлением. Шевкуненко получил четыре года лишения свободы. В тюрьме он предпринял последнюю попытку исправиться и за образцовое поведение был досрочно освобождён уже через год с небольшим. На "Мосфильме" непутёвого таланта пожалели и снова приняли его осветителем.

Но с двумя судимостями за плечами рассчитывать на большие роли было трудно. И Сергей осознал это очень быстро. В декабре 1981 года погибла актриса Зоя Фёдорова, которую он знал с детства (к слову, она играла его бабушку в "Кортике"). Её смерть связывали с деятельностью бриллиантовой мафии, однако милиционеры на всякий случай начали присматриваться к молодому человеку и даже несколько раз допросили его. Никаких свидетельств его причастности найти не удалось, но Шевкуненко понял, что с двумя судимостями правоохранители будут интересоваться им чаще, чем режиссёры, и окончательно попрощался с мечтой о кино.

В феврале 1982 года он был арестован за квартирную кражу со взломом. Наводку на богатую квартиру дал один из его собутыльников. За это преступление бывший актёр получил 4,5 года лишения свободы, к которым добавили ещё полтора за попытку побега.

29-летний Шевкуненко освободился в разгар перестройки уже инвалидом. За время пребывания в колонии он заработал туберкулёз. После третьей судимости о "Мосфильме" уже и речи быть не могло. На свободе Сергей продержался около года. В 1989 году он получил год за хранение оружия. Через полтора месяца после очередного освобождения он получил пятую судимость — три года за кражу икон.

Гангстер

Шевкуненко освободился в 1994 году. Почти половину своей жизни бывший герой советских подростков провёл в заключении. В стране шла великая криминальная революция, поэтому он решил больше не размениваться по мелочам, а сколотить свою банду. Так появилась мосфильмовская ОПГ. До славы ореховских им было далеко, тем не менее в родном районе они имели определённое влияние. Подчинённые Шефа (уличное прозвище Шевкуненко) тесно сотрудничали с более мощной осетинской ОПГ, которую возглавлял вор в законе Бизикашвили по прозвищу Цика. Как и большинство аналогичных группировок того времени, гангстеры специализировались на крышевании торговых точек, вымогательстве и тому подобных вещах. Зачастую выполняли поручения осетинской ОПГ. Так, в одном из самых резонансных преступлений этой группировки — похищении художника Соболя и вымогательстве у него денег — принимал личное участие сам Шеф.

Именно это преступление и стало началом конца обеих группировок. Соболь после освобождения пожаловался правоохранителям, и вскоре Бизикашвили был арестован сотрудниками РУОП. Арест лидера и ещё нескольких ключевых членов ОПГ существенно ослабил группировку.