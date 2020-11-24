"Это была не пытка". Лайф узнал, что на самом деле произошло в детсаду, где дети мыли унитазы

Родители, чьих детей в Томске заставили мыть туалеты, приняли извинения от няни детсада и встали на её сторону после того, как ситуация получила огласку. Однако поддержали женщину всё же не все. Об этом Лайфу рассказала мать одного из воспитанников.

— Мы пришли к няне, побеседовали. Она всё признала, очень раскаивалась, плакала и извинилась. Сказала, что бес попутал и не думала, что так серьёзно всё воспримут. Мы извинения приняли и домой поехали. А через полчаса нас уже вызвали к заведующей, — рассказала собеседница Лайфа.

Оказалось, что до руководства детского сада информация об инциденте дошла из вышестоящих надзорных органов. Туда обратился, вероятно, один из родителей, который был возмущён ситуацией. Сейчас женщину перевели в другую группу, а учреждение ожидает проверки, после которой будет решаться вопрос о её увольнении.

— Это была не пытка. Да, некрасиво, неприятно, но, по словам няни, они там пять минут повозюкали и вышли. Я сначала тоже была в бешенстве, что ребёнок моет унитаз, но потом поговорила с няней, остыла, а процесс пошёл уже без нас. Да, я согласна, наказать надо её... но, чтобы уволить, да ещё и в прокуратуру [обращаться] — это перебор. <...> Да, поступил так человек, сорвался. Но она повела себя достойно, всё признала и извинилась, — считает мать воспитанника детсада.

В самом учреждении от комментариев отказались. Как сообщили Лайфу в Департаменте дошкольного образования города Томска, проверка в детском саду уже подходит к концу. Кроме того, правовую оценку ситуации сейчас даёт прокуратура региона.