"Достижимая величина". Политолог оценил шансы "Единой России" получить большинство в Госдуме в 2021 году

Однако результат 2016 года, по мнению собеседника Лайфа, вряд ли повторится. Причём это касается не только единороссов, но и КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России".

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян не сомневается, что на выборах в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" добьётся результатов, которые обеспечат ей устойчивое большинство, однако строить прогнозы о конкретных процентах, по его словам, ещё рано. Об этом политолог заявил в беседе с Лайфом, комментируя возможность сценария, при котором партия власти повторит или приблизится к результату думских выборов 2016 года.

— У нас пока есть внутренние установки, которые формирует партия. У нас есть также и позиция Сергея Неверова, который говорит, что нужно нацеливаться на максимальный результат: в частности, 225 одномандатных округов, и там везде выставлять своих кандидатов, — рассуждает Кирьян. — Говорить о процентовке мы пока не можем, хотя видим, что в телеграм-каналах называют какие-то внутренние инсайдерские цифры под 60%.

Вместе с тем собеседник Лайфа отмечает, что сейчас у партии конституционного большинства есть костяк кандидатов, которые и сейчас сильны в регионах и представлены в Государственной думе. Кроме того, единороссы готовы поддерживать новых кандидатов, в том числе через работу с одномандатниками.

— Я думаю, что нельзя сказать, что ниже 40% голосов они наберут. Думаю, что, возможно, и выше при нынешнем рейтинге. И, в принципе, 250+ для "Единой России" — это нормальный показатель. Это достижимая величина. Вопрос здесь уже в комбинаторике, то есть они могут взять 150 мест по одномандатным округам, то есть фактически сами кандидаты выиграли, а остальное добрать по спискам. Ну или наоборот, — предположил он.

Кирьян добавил, что он бы не стал говорить о повторении результатов 2016 года или когда партия набирала очень много за счёт списка ещё в более ранних периодах.