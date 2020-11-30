Число онлайн-покупок в России в "чёрную пятницу" выросло на 145%. Лидером стала еда

Товары лидирующей категории покупали в 19 раз чаще, чем в прошлом году.

В России количество интернет-покупок в "чёрную пятницу" в 2020 году выросло на 145% по сравнению с такой же распродажей в прошлом году. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

По информации издания, специалисты проанализировали порядка 44 миллионов чеков с одного миллиона онлайн-касс в стране. Так, лидерами продаж оказались продукты питания, количество покупок которых увеличилось в 19 раз по сравнению с прошлым годом, а средний чек при этом увеличился до одной тысячи рублей. Также на 330% выросло число покупок в категории "одежда и обувь", а средняя стоимость одной подобной покупки составила 8,1 тысячи рублей (+19%). На 216% выросло и число покупок товаров для дома, ремонта и хозяйства, но средний чек одного приобретения товаров этой категории сократился на 13% — до 8,5 тысячи рублей. Кроме того, увеличилось количество покупок электроники и бытовой техники (на 86%), в категории товаров для спорта и для здорового образа жизни — на 30%, парфюмерии и косметики — на 22%.

По словам представителя "Платформы ОФД", в текущем году доля продаж в Сети кратно выше, чем в обычных магазинах, поскольку за время ограничений, введённых в период пандемии коронавируса, российские потребители привыкли к покупкам в режиме онлайн, поэтому и в дальнейшем продолжили более активно делать покупки в Интернете. Помимо прочего, рост числа онлайн-покупок объясняется тем, что с каждым годом в распродажах принимают участие всё больше торговых точек плюс становится больше категорий товаров. При этом специалисты платформы отметили, что общее число покупок во время "чёрной пятницы" как в обычных, так и в интернет-магазинах снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом.