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Регион
Опубликовано 7 декабря 2020, 06:39

В России могут появиться ясли-сады при университетах

По мнению автора идеи, появление детей у студентов ставит многих из них в трудное положение.

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев выступил с инициативой создавать ясли-сады при вузах, которыми могли бы пользоваться студенты. С этим предложением парламентарий обратился к главе Минобрнауки, сообщает RT.

В обращении к министру Валерию Фалькову депутат нижней палаты парламента положительно оценил стремление молодых людей создать семью будучи студентами. Однако появление детей ставит большую часть из них в затруднительное положение.

Парламентарий подчеркнул, что иногда университеты предлагают помощь в виде детского сада, работающего при учебном заведении. Им могут пользоваться не только сотрудники вуза, но и студенты. Однако в большинстве случаев подобного нет.

В этой связи Сухарев предлагает создать ясли-сады при вузах, которыми могли бы безвозмездно воспользоваться все студенты очной формы обучения.

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Фото © Pixabay

Иван Косицын
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