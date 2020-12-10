Утки с радостью выбежали на улицу, пока не увидели, что творится вокруг — вирусное видео

Для тех, кто уже устал от грустных новостей в 2020 году, есть подарок от пользователя "Твиттера" Дика Кинга-Смита. В аккаунте, посвящённом знаменитому английскому писателю, по одному из произведений которого сняли фильм "Поросёнок Бэйб", появилось забавное видео. В нём уточки галдящей толпой высыпали на двор подышать свежим воздухом, но дальше произошло неожиданное, пишет Lad Bible .

Почувствовав, что лапки касаются заснеженной земли, а не мягкой травы, и ощутив морозный воздух, утки единодушно решили, что идея была изначально провальная и вообще не стоило за неё браться. Возмущённо покрякав, они с той же скоростью и воодушевлением ринулись обратно в сарай. Ролик набрал восемь миллионов просмотров и 662 тысячи лайков. Пользователи Сети посочувствовали уточкам, которые хотели приключений, а столкнулись с суровой действительностью.