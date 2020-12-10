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Утки с радостью выбежали на улицу, пока не увидели, что творится вокруг — вирусное видео

Многие поразились слаженной работе пернатых и их единодушному желанию сбежать с мороза.

10 декабря 2020, 13:28
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Фото © Twitter / Dick King-Smith HQ

Для тех, кто уже устал от грустных новостей в 2020 году, есть подарок от пользователя "Твиттера" Дика Кинга-Смита. В аккаунте, посвящённом знаменитому английскому писателю, по одному из произведений которого сняли фильм "Поросёнок Бэйб", появилось забавное видео. В нём уточки галдящей толпой высыпали на двор подышать свежим воздухом, но дальше произошло неожиданное, пишет Lad Bible.

Видео © Twitter / Dick King-Smith HQ

Почувствовав, что лапки касаются заснеженной земли, а не мягкой травы, и ощутив морозный воздух, утки единодушно решили, что идея была изначально провальная и вообще не стоило за неё браться. Возмущённо покрякав, они с той же скоростью и воодушевлением ринулись обратно в сарай. Ролик набрал восемь миллионов просмотров и 662 тысячи лайков. Пользователи Сети посочувствовали уточкам, которые хотели приключений, а столкнулись с суровой действительностью.

Фото © Twitter / Dick King-Smith HQ

Фото © Twitter / Dick King-Smith HQ

Можно прям услышать их возмущённое "Что за фигня?!" прежде, чем они побежали обратно

Lorna the Sloven

Мне нравится, как они все остановились, провели экстренное совещание и пришли к общему решению: ну уж нет!

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