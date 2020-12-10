Утки с радостью выбежали на улицу, пока не увидели, что творится вокруг — вирусное видео
Многие поразились слаженной работе пернатых и их единодушному желанию сбежать с мороза.
Для тех, кто уже устал от грустных новостей в 2020 году, есть подарок от пользователя "Твиттера" Дика Кинга-Смита. В аккаунте, посвящённом знаменитому английскому писателю, по одному из произведений которого сняли фильм "Поросёнок Бэйб", появилось забавное видео. В нём уточки галдящей толпой высыпали на двор подышать свежим воздухом, но дальше произошло неожиданное, пишет Lad Bible.
Видео © Twitter / Dick King-Smith HQ
Почувствовав, что лапки касаются заснеженной земли, а не мягкой травы, и ощутив морозный воздух, утки единодушно решили, что идея была изначально провальная и вообще не стоило за неё браться. Возмущённо покрякав, они с той же скоростью и воодушевлением ринулись обратно в сарай. Ролик набрал восемь миллионов просмотров и 662 тысячи лайков. Пользователи Сети посочувствовали уточкам, которые хотели приключений, а столкнулись с суровой действительностью.
Можно прям услышать их возмущённое "Что за фигня?!" прежде, чем они побежали обратно
Мне нравится, как они все остановились, провели экстренное совещание и пришли к общему решению: ну уж нет!
Именно так я буду чувствовать себя, когда карантин снимут и мне придётся снова встречаться с людьми...
WOW-video
Девушка показала своего бойфренда до того, как они начали встречаться, и разница не в её пользу
10 декабря, 15:52
Утки с радостью выбежали на улицу, пока не увидели, что творится вокруг — вирусное видео
10 декабря, 13:28
Парень поймал на камеру, как пассажир наслаждается откровенным видео, но на смех подняли именно его
10 декабря, 07:04
Выбор редакции
Девушка купила яйца в супермаркете, сотворив чудо — из них вылупились трое очаровательных утят
"Она достаточно дикая". Крупная птица проглотила аллигатора и попала на видео
15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку
Комментариев: 0