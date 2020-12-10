Девушка показала своего бойфренда до того, как они начали встречаться, и разница не в её пользу
Многие сравнили Кирана с главным героем известного оскароносного триллера "Прочь".
Пользовательница "Тиктока" Сара Миллс хотела урвать себе минуту славы и приняла участие во флешмобе, который ей в этом помог, хоть и не так, как она этого хотела. Следуя правилам, девушка опубликовала фото своего парня Кирана до того, как он с ней познакомился, и после того, как они начали встречаться. Так она должна была наглядно показать, как сильно она помогла ему преобразиться, но её ролик вызвал у зрителей противоположную реакцию.
Видео © TikTok / millville_
На фото до Киран предстал в огромной тёмной толстовке и свободных штанах, волосы были длиннее обычного, а над губой пробивались лёгкие усы. Но под влиянием своей девушки парень превратился в типичную модель из каталогов одежды. Теперь он подстригся, побрился и начал выбирать пастельные оттенки, клетчатые рубашки, белые шорты, словно богатенький мажор из теннисного клуба, пишет Daily Dot.
Он выглядит так, будто его отредактировали...
Блин, это же просто трагедия
Боже, спаси его душу
И хоть ролик набрал 5,1 млн просмотров, под ним не нашлось ни одного одобрительного комментария. Пользователи расстроились оттого, что Киран совсем потерял индивидуальность и свой стиль, превратившись в болванчика, каких тысячи. Многие были убеждены, что Киран на самом деле напуган и его ситуация напоминает ту, в которой оказался главный герой из триллера "Прочь". В комментариях парню советовали бежать, пока не поздно.
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Девушка показала своего бойфренда до того, как они начали встречаться, и разница не в её пользу
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