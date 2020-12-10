Девушка показала своего бойфренда до того, как они начали встречаться, и разница не в её пользу

Пользовательница "Тиктока" Сара Миллс хотела урвать себе минуту славы и приняла участие во флешмобе, который ей в этом помог, хоть и не так, как она этого хотела. Следуя правилам, девушка опубликовала фото своего парня Кирана до того, как он с ней познакомился, и после того, как они начали встречаться. Так она должна была наглядно показать, как сильно она помогла ему преобразиться, но её ролик вызвал у зрителей противоположную реакцию.

Видео © TikTok / millville_

На фото до Киран предстал в огромной тёмной толстовке и свободных штанах, волосы были длиннее обычного, а над губой пробивались лёгкие усы. Но под влиянием своей девушки парень превратился в типичную модель из каталогов одежды. Теперь он подстригся, побрился и начал выбирать пастельные оттенки, клетчатые рубашки, белые шорты, словно богатенький мажор из теннисного клуба, пишет Daily Dot.

Фото © TikTok / millville_

Он выглядит так, будто его отредактировали... daniellec904

Блин, это же просто трагедия cheesepuffbimbo

Боже, спаси его душу gqrob

Фото © TikTok / millville_

И хоть ролик набрал 5,1 млн просмотров, под ним не нашлось ни одного одобрительного комментария. Пользователи расстроились оттого, что Киран совсем потерял индивидуальность и свой стиль, превратившись в болванчика, каких тысячи. Многие были убеждены, что Киран на самом деле напуган и его ситуация напоминает ту, в которой оказался главный герой из триллера "Прочь". В комментариях парню советовали бежать, пока не поздно.