Кардашьян показала роскошную фигуру в бикини, которое больше подойдёт по размеру её маленькой дочке

Известная 40-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян прославилась в первую очередь своей фигурой, а уж её пышные ягодицы вообще задали новый тренд в моде. Звезда не забывает при любом удобном и не очень случае демонстрировать свои изгибы, поэтому джакузи в домике у озера Тахо не стало исключением. Семейство сняло роскошный коттедж с 17 спальнями, которое стоило 6 тыс. долларов (около 440 тыс. рублей) за ночь, чтобы снять последний сезон своего шоу "Семейство Кардашьян".

Фото © Instagram / kimkardashian

Для фото Ким выбрала шикарное джакузи, из которого открывался вид на лес и горы. Исключительно из эстетических соображений звезда надела крошечное бикини изумрудного цвета, которое выгодно смотрелось на её смуглой коже. Правда, размер купальника смутил даже бывалых поклонников Ким, которые не смогли насладиться вместе с ней солнцем, постоянно взглядом съезжая не туда.

Фото © Instagram / kimkardashian

Но этот купальник вообще ничего не прикрывает...

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Окей, я, пожалуй, отложу свой миндаль в шоколаде... itzel_romero

Вот это я понимаю — сорок лет... tomas__russo

Фото © Instagram / kimkardashian

Ким Кардашьян, мама четверых детей, находит время не только на семью, но и на бизнес. Модель успешно выпускает свой бренд косметики, который ценится в бьюти-индустрии, а также разрабатывает одежду для пышных женщин, фокусируясь на белье с утяжкой. Ведь кому, как не Ким, знать, как бывает сложно втиснуть свои формы в узкие джинсы или платье.