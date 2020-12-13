Как выглядит жизнь до и после рождения ребёнка: 15 отрезвляющих примеров
Кажется, эти молодые родители не раз пожалели о своём решении.
Сообщество Got Toddlered в "Инстаграме" посвящено тому, как меняется жизнь с рождением ребёнка. Здесь публикуются фотоколлажи в стиле "до и после" — и они говорят сами за себя. На аккаунт обратил внимание сайт BuzzFeed, и теперь число его подписчиков растёт не по дням, а по часам.
На Got Toddlered подписано 70 тысяч человек, и здесь действительно есть на что посмотреть
Ведь рождение ребёнка переворачивает вашу жизнь с ног на голову
Было — стало
По-вашему, это забавно? Молодые отцы с вами не согласятся
Ну а матерям тем более не до смеха
Неважно, кем вы себя считали до рождения ребёнка
Становясь родителем, вы спускаетесь с небес на землю
Автор аккаунта — житель Нью-Йорка Майк Джулианель, который также ведёт блог об отцовстве
Он не просто выкладывает фотографии, но и делает к ним смешные подписи: "Помните те беззаботные деньки, когда единственным человеком, которого тошнило на вас, были вы сами?"
"Они даже не подозревали, что, найдя Немо, потеряют чувство собственного достоинства"
"Теперь он укладывает её в постель, и она действительно хочет спать"
"Больше нет вечеринок по субботам, но воскресное похмелье никуда не делось"
В её глазах так и читается вопрос: "Что стало с моей жизнью?"
Неважно, как вы представляете себе жизнь после рождения ребёнка
На самом деле всё будет иначе
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