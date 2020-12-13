Как выглядит жизнь до и после рождения ребёнка: 15 отрезвляющих примеров

Сообщество Got Toddlered в "Инстаграме" посвящено тому, как меняется жизнь с рождением ребёнка. Здесь публикуются фотоколлажи в стиле "до и после" — и они говорят сами за себя. На аккаунт обратил внимание сайт BuzzFeed, и теперь число его подписчиков растёт не по дням, а по часам.

На Got Toddlered подписано 70 тысяч человек, и здесь действительно есть на что посмотреть

Фото © Instagram / gottoddlered

Ведь рождение ребёнка переворачивает вашу жизнь с ног на голову

Фото © Instagram / gottoddlered

Было — стало

Фото © Instagram / gottoddlered

По-вашему, это забавно? Молодые отцы с вами не согласятся

Фото © Instagram / gottoddlered

Ну а матерям тем более не до смеха

Фото © Instagram / gottoddlered

Неважно, кем вы себя считали до рождения ребёнка

Фото © Instagram / gottoddlered

Становясь родителем, вы спускаетесь с небес на землю

Фото © Instagram / gottoddlered

Автор аккаунта — житель Нью-Йорка Майк Джулианель, который также ведёт блог об отцовстве

Фото © Instagram / gottoddlered

Он не просто выкладывает фотографии, но и делает к ним смешные подписи: "Помните те беззаботные деньки, когда единственным человеком, которого тошнило на вас, были вы сами?"

Фото © Instagram / gottoddlered

"Они даже не подозревали, что, найдя Немо, потеряют чувство собственного достоинства"

Фото © Instagram / gottoddlered

"Теперь он укладывает её в постель, и она действительно хочет спать"

Фото © Instagram / gottoddlered

"Больше нет вечеринок по субботам, но воскресное похмелье никуда не делось"

Фото © Instagram / gottoddlered

В её глазах так и читается вопрос: "Что стало с моей жизнью?"

Фото © Instagram / gottoddlered

Неважно, как вы представляете себе жизнь после рождения ребёнка

Фото © Instagram / gottoddlered

На самом деле всё будет иначе

Фото © Instagram / gottoddlered