Моделей нарядили в Санта-Клаусов, но только внимательный заметит, что они остались обнажёнными

36-летний художник из Нью-Йорка Фернелло Нельсон известен своим боди-артом на весь мир благодаря шоу от Netflix Skin Wars

Фото © Instagram / fernello

Для своих проектов мужчина отбирает самых красивых моделей и расписывает их тела так, что у подписчиков пропадает дар речи, пишет The Sun

Фото © Instagram / fernello

К зимним праздникам Фернелло воплотил новую идею о том, что подарки приятнее получать от такого Санта-Клауса, а не классического

Фото © Instagram / fernello и tiffany.the.god

Поклонники художника подтвердили эту мысль, тем более они не сразу смогли понять, что на девушках совсем ничего нет (ну, кроме колпака)

Видео © Instagram / fernello