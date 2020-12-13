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Моделей нарядили в Санта-Клаусов, но только внимательный заметит, что они остались обнажёнными

Такой подход художника к делу не оставил никого из его подписчиков равнодушным.

13 декабря 2020, 07:00

Фото © Instagram / fernello

36-летний художник из Нью-Йорка Фернелло Нельсон известен своим боди-артом на весь мир благодаря шоу от Netflix Skin Wars

Фото © Instagram / fernello

Фото © Instagram / fernello

Для своих проектов мужчина отбирает самых красивых моделей и расписывает их тела так, что у подписчиков пропадает дар речи, пишет The Sun

Фото © Instagram / fernello

Фото © Instagram / fernello

К зимним праздникам Фернелло воплотил новую идею о том, что подарки приятнее получать от такого Санта-Клауса, а не классического

Фото © Instagram / fernello и tiffany.the.god

Фото © Instagram / fernello и tiffany.the.god

Поклонники художника подтвердили эту мысль, тем более они не сразу смогли понять, что на девушках совсем ничего нет (ну, кроме колпака)

Видео © Instagram / fernello

Кардашьян показала роскошную фигуру в бикини, которое больше подойдёт по размеру её маленькой дочке

Кардашьян показала роскошную фигуру в бикини, которое больше подойдёт по размеру её маленькой дочке

Впрочем, из-за пышных форм звезды любой купальник будет смотреться на ней словно сборище шнурков.
Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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