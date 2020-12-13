Моделей нарядили в Санта-Клаусов, но только внимательный заметит, что они остались обнажёнными
Такой подход художника к делу не оставил никого из его подписчиков равнодушным.
36-летний художник из Нью-Йорка Фернелло Нельсон известен своим боди-артом на весь мир благодаря шоу от Netflix Skin Wars
Для своих проектов мужчина отбирает самых красивых моделей и расписывает их тела так, что у подписчиков пропадает дар речи, пишет The Sun
К зимним праздникам Фернелло воплотил новую идею о том, что подарки приятнее получать от такого Санта-Клауса, а не классического
Фото © Instagram / fernello и tiffany.the.god
Поклонники художника подтвердили эту мысль, тем более они не сразу смогли понять, что на девушках совсем ничего нет (ну, кроме колпака)
Видео © Instagram / fernello
WOW-girls
Моделей нарядили в Санта-Клаусов, но только внимательный заметит, что они остались обнажёнными
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