Работник зоопарка забыл метлу в вольере и тут же пожалел об этом, увидев, как убрался шимпанзе
Генеральная уборка перед Новым годом — такая же традиция, как и ёлочка с мандаринами. И даже животные торопятся навести чистоту в вольерах перед праздниками.
На днях Таллинский зоопарк поделился забавной видеозаписью прямо из вольера шимпанзе. Судя по кадрам, всем уборщикам организации нужно быть осторожными. Их вполне могут заменить более квалифицированными "сотрудниками". В объектив попала обезьяна, которая нашла метлу.
Наш работник оставил метлу в вольере.
Не поверите, что случилось дальше
Шимпанзе видела, как люди прибираются у неё "дома", сотни раз. Поэтому стоило ей взять орудие в руки, она тут же начала по памяти повторять движения работников зоопарка. Получилось у обезьяны очень хорошо. Правда, до идеала ещё далеко. Животное сначала сделало влажную уборку на полу, а затем сразу взялось за окна. Теперь вместо чистых стёкол там одни разводы.
Ролик тут же стал вирусным. На Facebook пост с видео собрал больше шести тысяч лайков. В сотнях комментариев пользователи соцсети отмечали, что животные намного умнее, чем нам кажется. А некоторые же не упускали возможности попрактиковаться в юморе.
Какие умные животные. Может, это знак того, что их не стоит заключать в клетки на потеху людям? 🙂
Если работа сделала обезьяну человеком... стоит ли в скором времени ждать у вас нового сотрудника?
Всё ходют и ходют, топчут и топчут.. а мне убирай!😄
WOW-animals
Выбор редакции
Эдгард Запашный объяснил прокурорскую проверку передачи слонёнка из зоопарка в цирк
Шимпанзе отказалась от собственного малыша, и теперь вместо мамы у него плюшевая игрушка
Кот заметил камеру соседей и стал перед ней красоваться, обеспечив себя смешными кадрами
Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика
В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции
Комментариев: 0