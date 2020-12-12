Работник зоопарка забыл метлу в вольере и тут же пожалел об этом, увидев, как убрался шимпанзе

На днях Таллинский зоопарк поделился забавной видеозаписью прямо из вольера шимпанзе. Судя по кадрам, всем уборщикам организации нужно быть осторожными. Их вполне могут заменить более квалифицированными "сотрудниками". В объектив попала обезьяна, которая нашла метлу.

Наш работник оставил метлу в вольере. Не поверите, что случилось дальше Таллинский зоопарк

Кадры из видео © Facebook / Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo

Шимпанзе видела, как люди прибираются у неё "дома", сотни раз. Поэтому стоило ей взять орудие в руки, она тут же начала по памяти повторять движения работников зоопарка. Получилось у обезьяны очень хорошо. Правда, до идеала ещё далеко. Животное сначала сделало влажную уборку на полу, а затем сразу взялось за окна. Теперь вместо чистых стёкол там одни разводы.

Кадры из видео © Facebook / Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo

Ролик тут же стал вирусным. На Facebook пост с видео собрал больше шести тысяч лайков. В сотнях комментариев пользователи соцсети отмечали, что животные намного умнее, чем нам кажется. А некоторые же не упускали возможности попрактиковаться в юморе.

Какие умные животные. Может, это знак того, что их не стоит заключать в клетки на потеху людям? 🙂 Rachel Mihkelson

Если работа сделала обезьяну человеком... стоит ли в скором времени ждать у вас нового сотрудника? Jana Sollmann

Всё ходют и ходют, топчут и топчут.. а мне убирай!😄 Анастасия Корсакова