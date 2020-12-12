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Работник зоопарка забыл метлу в вольере и тут же пожалел об этом, увидев, как убрался шимпанзе

Генеральная уборка перед Новым годом — такая же традиция, как и ёлочка с мандаринами. И даже животные торопятся навести чистоту в вольерах перед праздниками.

12 декабря 2020, 13:00

Кадры из видео © Facebook / Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo

На днях Таллинский зоопарк поделился забавной видеозаписью прямо из вольера шимпанзе. Судя по кадрам, всем уборщикам организации нужно быть осторожными. Их вполне могут заменить более квалифицированными "сотрудниками". В объектив попала обезьяна, которая нашла метлу.

Наш работник оставил метлу в вольере.

Не поверите, что случилось дальше

Таллинский зоопарк

Кадры из видео © Facebook / Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo

Шимпанзе видела, как люди прибираются у неё "дома", сотни раз. Поэтому стоило ей взять орудие в руки, она тут же начала по памяти повторять движения работников зоопарка. Получилось у обезьяны очень хорошо. Правда, до идеала ещё далеко. Животное сначала сделало влажную уборку на полу, а затем сразу взялось за окна. Теперь вместо чистых стёкол там одни разводы.

Кадры из видео © Facebook / Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo

Кадры из видео © Facebook / Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo

Ролик тут же стал вирусным. На Facebook пост с видео собрал больше шести тысяч лайков. В сотнях комментариев пользователи соцсети отмечали, что животные намного умнее, чем нам кажется. А некоторые же не упускали возможности попрактиковаться в юморе.

Какие умные животные. Может, это знак того, что их не стоит заключать в клетки на потеху людям? 🙂

Rachel Mihkelson

Если работа сделала обезьяну человеком... стоит ли в скором времени ждать у вас нового сотрудника?

Jana Sollmann

Всё ходют и ходют, топчут и топчут.. а мне убирай!😄

Анастасия Корсакова

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