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Парень поймал на камеру, как пассажир наслаждается откровенным видео, но на смех подняли именно его

Пользователи Сети подсказали, что ролик оказался не таким неприличным, как могло показаться на первый взгляд.

10 декабря 2020, 07:04

Фото © TikTok / 54maccafwd

Пользователю "Тиктока" Макалею Форварду из Дорсета, Великобритания, недавно пришлось лететь на самолёте, где он от скуки глазел по сторонам. И тут парню показалось, что его сосед смотрит что-то с недетским рейтингом, пишет Daily Star. Он заснял это на камеру, а затем выложил в "Тикток" как шутку, отметив: "Когда сидишь на борту, а другому пассажиру куда веселее, чем тебе".

Видео © TikTok / 54maccafwd

Ролик набрал множество просмотров, а в комментариях пользователи принялись шутить над пассажиром. Но стоило только зрителям присмотреться к актрисе в нижнем белье, которой оказалась Рейчел Бланчард, как стало понятно, что это за видео. На самом деле неизвестный пассажир вовсе не баловался фильмами для взрослых, а смотрел ситком "Пип-шоу", который, хоть и не предназначен для детей, но всё же не является порно. Теперь от пользователей Сети досталось Макалею за то, что он хотел проучить соседа, а в итоге сел в лужу сам.

Фото © TikTok / 54maccafwd и "Кинопоиск"

Фото © TikTok / 54maccafwd и "Кинопоиск"

"Пип-шоу", да ещё и в самолёте? С ума сойти!

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