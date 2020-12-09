Школьникам Екатеринбурга предложили вместо помощи психолога услуги проституток

Главный образовательный сайт Екатеринбурга, где школьники получают домашнее задание, оказался атакован рекламой интим-услуг. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на родителей учеников, которые были шокированы произошедшим. Вдвойне неприятно, что ссылка на сайт с путанами Подмосковья была доступна в разделе услуг психолога.

— Вредоносная ссылка заменила ссылку на сайт психолога, которая работает с детьми. По нашим данным, её сайт взломали. После поступления сигнала проблема была оперативно решена, — прокомментировали в Департаменте образования Екатеринбурга.

Ранее Лайф сообщал, как на сайте московского детского сада появилась реклама воронежских проституток. Адрес сайта с контактами жриц любви соседствовал со ссылками на галерею и перечень сведений для родителей.