Школьникам Екатеринбурга предложили вместо помощи психолога услуги проституток
Баннер с рекламой путан появился на сайте, где размещаются домашние задания.
Фото © Pixabay
Главный образовательный сайт Екатеринбурга, где школьники получают домашнее задание, оказался атакован рекламой интим-услуг. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на родителей учеников, которые были шокированы произошедшим. Вдвойне неприятно, что ссылка на сайт с путанами Подмосковья была доступна в разделе услуг психолога.
— Вредоносная ссылка заменила ссылку на сайт психолога, которая работает с детьми. По нашим данным, её сайт взломали. После поступления сигнала проблема была оперативно решена, — прокомментировали в Департаменте образования Екатеринбурга.
Самая дорогая проститутка США осталась без работы из-за карантинных мер и подала в суд на властиДо пандемии её годовой доход составлял порядка миллиона долларов.
Ранее Лайф сообщал, как на сайте московского детского сада появилась реклама воронежских проституток. Адрес сайта с контактами жриц любви соседствовал со ссылками на галерею и перечень сведений для родителей.
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