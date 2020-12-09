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Категорий: 17

Во Франции молодой радикал с ножом ранил двух полицейских

Нападавшего обезвредили электрошокером и задержали.

9 декабря 2020, 20:47

Фото © Instagram / bcp_hoteljuan

Радикально настроенный молодой человек напал на полицейских во французском департаменте Воклюз, об этом сообщает издание Journal du dimanche.

Инцидент произошёл в коммуне Боллен. 20-летний злоумышленник, вооружённый керамическим ножом, нанёс двум офицерам лёгкие ранения, одному — в шею.

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Подозреваемого экстрадировали из Норвегии 4 декабря.

Молодого человека обезвредили при помощи электрошокера и задержали. Расследованием нападения занимается полиция Монпелье. Антитеррористическая прокуратура к делу не подключалась.

Ранее сообщалось, что французского рэпера обвинили в оправдании терроризма из-за упоминания убийства учителя.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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