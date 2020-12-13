Хозяйка тайно сняла на видео, что делает попугай в её отсутствие, и такого веселья никто не ожидал

10 ужасно смешных случаев, когда питомцы чуть не довели своих хозяев до сердечного приступа Думаете, питомцы могут только умилять своих хозяев? Как бы не так! Собачки и коты, сами того не зная, могут до чёртиков испугать ничего не подозревающих владельцев. В подборке ниже — десять примеров, как любимцы могут довести вас до инфаркта.