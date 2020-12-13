Хозяйка тайно сняла на видео, что делает попугай в её отсутствие, и такого веселья никто не ожидал
Если ещё кто-то думает, что без хозяев питомцы только и делают, что грустят в одиночестве, спешим разбить последние надежды. Нашим мохнатым, усатым и пернатым братьям есть чем заняться. Некоторые даже устраивают настоящие концерты.
Недавно в TikTok завирусился ролик с попугаем с забавной кличкой Кики Коктейль. Её хозяйка Грейс решила снять, чем же занимается её питомица, когда её нет рядом. Kiki.tiel была уверена, что птичка начнёт скучать, но не тут-то было. Вместо этого корелла устроила настоящую вечеринку.
Видео © TikTok / kiki.tiel
Тусит без меня:(
Видеоролик с талантливой птичкой появился на платформе всего пять дней назад, но за это время его посмотрели почти 50 миллионов раз. Мало того, пост собрал 13,3 млн лайков. Так что хозяйке нечего переживать. Да, птичка не грустит без неё, но ведь она звезда.
В 180 тысячах комментариев организовался стихийный фан-клуб пернатой певицы. Пользователи просто влюблены в исполнение знаменитой песни September группы Earth, Wind & Fire.
В семье стало на одного тиктокера больше
Идеальный вокал!
У птицы чувство ритма лучше, чем у многих людей...
WOW-animals
Хозяйка тайно сняла на видео, что делает попугай в её отсутствие, и такого веселья никто не ожидал
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