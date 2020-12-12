Девушка разместила объявление о пропаже кота, и уже через полчаса ей принесли две зеркальные копии
Кошки гуляют сами по себе. Но, по-видимому, этим двоим придётся гулять на пару ещё долго.
Недавно пользовательница teoman_asyn поделилась удивительной и тревожной историей со счастливым концом. У девушки пропал её рыжий кот. Гулёна часто уходил из дома, но всегда возвращался. Спустя два дня отсутствия девушка забеспокоилась. В панике она сделала объявление в "Фейсбуке" о её любимом котике и... буквально через пять минут хвостатый сам пришёл домой. Но на этом история только началась.
Ещё через полчаса в дверь teoman_asyn кто-то постучал. Открыв дверь, девушка начала сомневаться, её ли кот сидит сейчас в комнате. На пороге стоял сосед с точно таким же котом в руках. Теперь у пользовательницы сразу два идентичных кота. Как такое получилось, она и представить не может. Зато у её подписчиков в "Фейсбуке" появилось новое развлечение: то девушка ищет своего кота, то разыскивает ему хозяев.
Мой кот пропал на два дня, поэтому я разместила объявление в "Фейсбуке". Буквально через пять минут после этого он начал скрестись в дверь. Через 30 минут приходит мой сосед и отдаёт мне кота, который, как он думал, принадлежит мне. Теперь у меня два одинаковых кота
На "Реддите" пост со знакомящимися котами стал вирусным. Многие шутят, что у котейки есть аккаунт в соцсети, раз он так стремительно вернулся после публикации объявления. Сама девушка сейчас прикладывает все усилия, чтобы выяснить, чьего кота ей принесли. Питомец выглядит ухоженным, так что его точно сейчас ищут любящие хозяева. Да и старожил дома новичка не принял — на снимке видно, как он (в правом нижнем углу) напряжённо смотрит на незнакомца.
WOW-animals
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