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Категорий: 17

Котёнок ночью захотел обнимашек и пошёл на всё, чтобы разбудить спящую хозяйку — смешное видео

Питомец решил добиться своего во что бы то ни стало.

13 декабря 2020, 12:00
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Видео © TikTok / meowscott

Владелица пушистого чёрно-белого красавца по кличке Отис показала в "Тиктоке", что вытворял её питомец около года назад, когда был резвым и проказливым котёнком. Хвостатый малыш очень любил играть и ласкаться и не хотел лишаться такой возможности даже ночью.

Видео © TikTok / meowscott

На камеру для домашних животных попало, как пушистик настойчиво требует у своей спящей хозяйки порцию нежностей, не отступая от задуманного несколько часов: с полуночи до 4:30. Питомец прыгает по владелице, трогает её лапками, ложится на грудь, всеми способами пытаясь разбудить. И при этом абсолютно не обращает внимания на мужа девушки, лежащего рядом.

Фото © TikTok / meowscott

Фото © TikTok / meowscott

Ролик набрал более 600 тыс. просмотров, вызвав у зрителей улыбку до ушей. Они посочувствовали героине, что ей пришлось провести бессонную ночь — скорее всего, даже не одну. Однако юзеров тронуло, что она не выгнала озорного пушистика из комнаты. В комментариях хозяйка рассказала, что Отис подрос и больше так себя не ведёт.

Я так рада, что ты прижала котёнка к себе, а не выгнала

Из комментариев

А мне особенно понравилось, что муж рядом всё это время спокойно спит

Из комментариев

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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