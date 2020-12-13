Котёнок ночью захотел обнимашек и пошёл на всё, чтобы разбудить спящую хозяйку — смешное видео
Питомец решил добиться своего во что бы то ни стало.
Владелица пушистого чёрно-белого красавца по кличке Отис показала в "Тиктоке", что вытворял её питомец около года назад, когда был резвым и проказливым котёнком. Хвостатый малыш очень любил играть и ласкаться и не хотел лишаться такой возможности даже ночью.
На камеру для домашних животных попало, как пушистик настойчиво требует у своей спящей хозяйки порцию нежностей, не отступая от задуманного несколько часов: с полуночи до 4:30. Питомец прыгает по владелице, трогает её лапками, ложится на грудь, всеми способами пытаясь разбудить. И при этом абсолютно не обращает внимания на мужа девушки, лежащего рядом.
Фото © TikTok / meowscott
Ролик набрал более 600 тыс. просмотров, вызвав у зрителей улыбку до ушей. Они посочувствовали героине, что ей пришлось провести бессонную ночь — скорее всего, даже не одну. Однако юзеров тронуло, что она не выгнала озорного пушистика из комнаты. В комментариях хозяйка рассказала, что Отис подрос и больше так себя не ведёт.
Я так рада, что ты прижала котёнка к себе, а не выгнала
А мне особенно понравилось, что муж рядом всё это время спокойно спит
WOW-animals
Котёнок ночью захотел обнимашек и пошёл на всё, чтобы разбудить спящую хозяйку — смешное видео
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