Крымчанин поджёг микроавтобус с женой внутри — видео
По предварительным данным, к трагедии привела ссора.
Видео: Соцсети
В Крыму на Ялтинской трассе мужчина поджёг микроавтобус, за рулём которого была его жена. Как сообщил Лайфу источник, сам он сидел на пассажирском месте, не успел выбраться из горящего авто и, по предварительным данным, погиб. Его супруга получила ожоги.
По некоторой информации, к трагедии могла привести ссора. В УМВД проверяют сообщение о возгорании и число пострадавших пока не уточняют.
— Сегодня имел место факт возгорания автомобиля на Ялтинской трассе, в районе остановки Ай-Даниль. Информации по пострадавшим пока нет. В настоящее время факт возгорания проверяется сотрудниками полиции. По итогам проверки будет принято соответствующее решение, — рассказали Лайфу в полиции.
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