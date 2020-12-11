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Облезлое убожество. Петербуржцы недовольны главной ёлкой за 10 млн рублей

За живую ель на Дворцовой площади проголосовали сами жители города, но, судя по реакции в соцсетях, остались ею недовольны.

11 декабря 2020, 21:40
<p>Фото © gov.spb.ru</p>

Фото © gov.spb.ru

"Какой год — такая и ёлка", "Такая она… интересная!", "Что-то страшненькая", — пишут в соцсети петербуржцы. Всё это о главном новогоднем символе города — ёлке на Дворцовой площади. 12-тонное столетнее дерево спилили и привезли специально из лесов Ленинградской области.

Фото © GazetaSPb / Николай Овсянников

Фото © GazetaSPb / Николай Овсянников

Интересно, что именно петербуржцы выбрали живую ёлку. Администрация провела опрос среди жителей: какое новогоднее дерево установить — живое или искусственное. За первый вариант выступило 52,2 процента горожан. 47,8 процента оказались сторонниками искусственной ёлки. А ещё дело в том, что искусственная, которая обычно стояла на Дворцовой площади, изрядно поизносилась.

Состояние искусственной ели неидеально, восстановительные работы достаточно затратны. Она выработала свой ресурс, и работы по её восстановлению сопоставимы с покупкой новой ели. Самые серьёзные проблемы возникли после зимы прошлого года: "Вот опять захандрила дождями природа. Средь зимы с неба льёт, размывая снега"

Владимир Рябовол

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Власти на претензии горожан к живой ели с проплешинами ответили, что якобы всё дело в перевозке. Дерево немного умялось, поэтому и выглядит неопрятно, но это пока. В скором времени оно распушится. Правда, некоторые горожане оказались иного мнения. Бьюти-блогер Юлиана Иванова вышла к живой ели на Дворцовой площади с критическим плакатом "Не распушится".

Фото © instagram.com / yulianaivanova

Фото © instagram.com / yulianaivanova

На протяжении последних шести лет на главную площадь города устанавливали искусственную ель. 25-метровая пластиковая ёлка "Уральская" сменила живую тоже по итогам опроса горожан. Тогда 60,3 процента жителей культурной столицы высказались против настоящей ели у Александрийского столпа.

Фото © instagram.com / ksenia_sinichkina

Фото © instagram.com / ksenia_sinichkina

А вот так, например, выглядела ель на Дворцовой площади в 2012 году, когда ставили ещё живое дерево. Судя по внешнему виду, оно явно быстрее и лучше распушилось, уже когда его только доставили.

Фото © gov.spb.ru

Фото © gov.spb.ru

По словам властей, ёлка в этом году всё же будет иметь более презентабельный вид, но после того, как её нарядят. Тогда, видимо, проплешины просто спрячут.

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