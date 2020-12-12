Названы любимые новогодние фильмы россиян

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!" по-прежнему остаётся любимым новогодним фильмом россиян. За последнее десятилетие на второе место вышла американская комедия "Один дома", почти догнав "Иронию" по популярности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Оно проводилось с 30 ноября по 7 декабря в виде опроса 1,6 тысячи экономически активных людей старше 18 лет из 373 населённых пунктов России.

Кинофильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавил список любимых новогодних фильмов населения страны. Но за 10 лет его популярность заметно снизилась — сейчас свой голос за него отдали 26% опрошенных (42% десятилетием ранее). На втором месте "Один дома", у которого тенденция обратная — от 3% 10 лет назад до 20% сейчас. Объясняется это тем, что выросло поколение, воспитанное на комедиях из Голливуда.

За "Ёлки" проголосовало 6% респондентов, "Чародеи" набрали 5% голосов, "Иван Васильевич меняет профессию" — 4%. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Джентльмены удачи" — по 3%. По 2% россиян назвали любимыми новогодними фильмами "Карнавальную ночь", "Морозко", "Гринча — похитителя Рождества" и "Гарри Поттера".

Расстановка предпочтений россиян в мультфильмах также не изменилась. "Простоквашино" — 20%, "Ну, погоди!" — 16%, "Падал прошлогодний снег" — 7% (в 2010-м — 21%), "Двенадцать месяцев" — 4%, "Щелкунчик" и "Как Гринч украл Рождество" — по 3%, а "Жил-был пёс", "Снежная королева" и "Холодное сердце" — по 2%.

Ранее был составлен рейтинг фильмов, которые понравятся практически кому угодно.