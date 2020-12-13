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Моржи из Кемерова встали на коньки и вышли на лёд в минус 15 — видео

Не обошлось и без купаний.

13 декабря 2020, 15:35

Видео © LIFE

Моржи из Кемерова устроили необычный предновогодний корпоратив. Группа местных жителей в 15-градусный холод вышла на лёд в купальниках и на коньках. По традиции на празднике присутствовал и Дед Мороз, который прокатился по льду, после чего нырнул в прорубь.

Мы ещё катаемся на коньках, но это так, для дополнения, для ощущений, потому что кататься, конечно, можно и в парке, но здесь, когда ты купаешься в купальнике — это совершенно другие ощущения. Вот эти вот колики, которые по телу, — здорово, — рассказала участница перформанса Анастасия.

Сначала — закаляться. Врачи предупредили об опасности купания в ледяной проруби

Сначала — закаляться. Врачи предупредили об опасности купания в ледяной проруби

На берегу любители купания в ледяной воде согревались танцами. Моржи уверены: закаливание укрепляет иммунитет и защищает организм от всех возможных вирусов и болезней.

А год назад жители Алтая устроили групповой заплыв в 20-градусный мороз в рамках всероссийской акции "Закалённая Россия — здоровая страна".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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