Моржи из Кемерова встали на коньки и вышли на лёд в минус 15 — видео

Моржи из Кемерова устроили необычный предновогодний корпоратив. Группа местных жителей в 15-градусный холод вышла на лёд в купальниках и на коньках. По традиции на празднике присутствовал и Дед Мороз, который прокатился по льду, после чего нырнул в прорубь.

— Мы ещё катаемся на коньках, но это так, для дополнения, для ощущений, потому что кататься, конечно, можно и в парке, но здесь, когда ты купаешься в купальнике — это совершенно другие ощущения. Вот эти вот колики, которые по телу, — здорово, — рассказала участница перформанса Анастасия.