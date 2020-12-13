Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне

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На территории Чеченской Республики в 16:05 мск были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 3,8 балла. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Это уже пятое по счёту сейсмособытие в регионе за текущие сутки. Произошедшее прокомментировали Лайфу в региональном МЧС.

— Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведений о каких-либо последствиях не поступало. Отрабатываем, — сообщили в ведомстве.

Известно, что первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло около 00:30 мск в Урус-Мартановском районе, очаг залегал на глубине 25 км. Очередные толчки были зафиксированы около 12:15 мск, их магнитуда составила 3,7, а их эпицентр находился в 45 км юго-восточнее Грозного и в 22 км южнее Урус-Мартана. Ещё одно землетрясение магнитудой 4,1 было в 14:40, следующее — в 15:08, магнитуда составила 3,1.

Ранее заместитель директора Института физики Земли Евгений Рогожин сообщил радиостанции "Говорит Москва", что землетрясения в Чечне можно считать нормальным явлением. По его словам, в этом регионе могут быть сильные толчки, однако их можно спрогнозировать.

— У нас эта зона относится, по разным оценкам, к восьми-девятибалльной области. То есть там такое землетрясение считается нормальным. Другое дело, что его не прогнозировали, именно это событие. Но обычно у нас землетрясения меньше 5–5,5 прогнозу не подлежат — они как бы слишком слабые для прогноза. Обычно прогноз начинается с шести. Поэтому я считаю, что всё там нормально, ничего страшного, — пояснил сейсмолог.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором зафиксирован момент землетрясения магнитудой 5,6 в Чечне.