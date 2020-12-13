Корвет "Гремящий" завершил госиспытания

Корвет проекта 20385 "Гремящий" закончил государственные испытания, и скоро его начнут готовить к вхождению в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уже сегодня вечером корабль прибудет в Санкт-Петербург. Он отшвартуется у причала завода "Северная верфь", после чего экипаж и сдаточная команда предприятия начнут подготовку. Церемония приёма запланирована на конец декабря.