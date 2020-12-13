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Категорий: 17

Корвет "Гремящий" завершил госиспытания

Судно войдёт в состав флота до конца месяца.

13 декабря 2020, 15:26
<p>Корвет "Гремящий". Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Корвет "Гремящий". Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Корвет проекта 20385 "Гремящий" закончил государственные испытания, и скоро его начнут готовить к вхождению в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уже сегодня вечером корабль прибудет в Санкт-Петербург. Он отшвартуется у причала завода "Северная верфь", после чего экипаж и сдаточная команда предприятия начнут подготовку. Церемония приёма запланирована на конец декабря.

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Как отметили эксперты, вооружение российского флота позволяет не бояться любого противника.

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Варвара Романова
Варвара Романова

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