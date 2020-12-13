Корвет "Гремящий" завершил госиспытания
Судно войдёт в состав флота до конца месяца.
Корвет "Гремящий". Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Корвет проекта 20385 "Гремящий" закончил государственные испытания, и скоро его начнут готовить к вхождению в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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