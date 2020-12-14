Неизвестные подожгли магазин с пиротехникой и устроили бесплатный фейерверк для жителей Новосибирска — видео

В Новосибирске жители одного из спальных районов стали невольными свидетелями масштабного фейерверка, который произошёл после поджога магазина с пиротехникой. Видеозапись была опубликована в группе "ЖК Дивногорский" во "ВКонтакте".

— Я сначала подумал: "Что за идиоты запускают салют ночью в два часа?", а потом в окно выглянул, понял, что магазин горит, — написал один из очевидцев в комментариях.

По данным регионального УМЧС РФ, в результате пожара никто не пострадал, его площадь составила восемь квадратных метров, но причина пока не установлена. Однако вскоре в Сети была опубликована ещё одна видеозапись, которая может дать ответы на все вопросы.

Как видно на представленных кадрах, незадолго до пожара возле торговой точки появляется несколько молодых людей, они разбивают окно. После некоторых манипуляций злоумышленники убегают, а сразу после этого в магазине появляется пламя.

Около недели назад похожее ЧП произошло на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой площадью более 2,5 тысячи квадратных метров.