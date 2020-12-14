Зайчики снова в топе. Названы самые популярные детские новогодние костюмы

По итогам 2020 года самыми популярными детскими костюмами для новогодних утренников стали зайчик и снеговик. Об этом Лайфу рассказали в сервисе объявлений "Авито".

— Костюмы зайчика и снеговика составили 5% и 3% от общего спроса на все карнавальные костюмы. Интересно, что два года назад костюм зайчика уже был в топе самых популярных нарядов. В 2019 году в лидеры вышли "принцесса" и "пират", — говорится в сообщении.

В нынешнем году последние двое тоже попали в рейтинг, но не в топ, а замыкают его с 1%. Столько же — у медведя, снежинки, Человека-паука и героя русских народных сказок — Петрушки. Наряд ёлочки стал востребованным у 2% покупателей. Ещё 2% искали для детей костюм гнома.

По данным сервиса, перевоплощение в зайчика в нынешнем году стало стоить дороже на 50% — в среднем 1500 рублей. А вот снеговик, напротив, стал одним из самых бюджетных вариантов. Его стоимость, как и у гнома с Петрушкой, не менялась с прошлого года, в отличие от всех остальных. Больше всех прибавил в цене медведь — на 60%.

Стоит отметить, что новогодний рейтинг обошёлся без "коронавируса", одного из главных хитов на рынке костюмов в минувший Хэллоуин. Не исключено, что причина заключается в его немалой стоимости — до 20 тысяч рублей, хотя в продаже есть и очень похожие "зелёные микробы", цена на которые не так кусается.