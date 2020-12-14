Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

В посёлке Ермаки Иркутской области в результате пожара в частном доме погибли мать и двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

К моменту прибытия пожарных у здания частично обрушилась кровля, огнём были охвачены все комнаты и наружная стена. Когда возгорание удалось ликвидировать, были обнаружены тела 29-летней женщины и двоих детей в возрасте одного и трёх лет. Причина случившегося устанавливается, известно, что многодетная семья стояла на учёте как неблагополучная, жильё не было оборудовано пожарной сигнализацией.