Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Ещё один ребёнок, 10-летний, успел выбежать из горящего здания.
Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
В посёлке Ермаки Иркутской области в результате пожара в частном доме погибли мать и двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
"Старуха ненормальная жила". Лайф узнал подробности пожара в доме в центре Москвы — видеоСпасатели уже ликвидировали возгорание, было эвакуировано 20 человек.
— Соседи сообщили о том, что из горящего дома успел спастись 10-летний мальчик, — информирует ведомство.
К моменту прибытия пожарных у здания частично обрушилась кровля, огнём были охвачены все комнаты и наружная стена. Когда возгорание удалось ликвидировать, были обнаружены тела 29-летней женщины и двоих детей в возрасте одного и трёх лет. Причина случившегося устанавливается, известно, что многодетная семья стояла на учёте как неблагополучная, жильё не было оборудовано пожарной сигнализацией.
Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли при пожаре в квартире в Петербурге.
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