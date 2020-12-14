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Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Ещё один ребёнок, 10-летний, успел выбежать из горящего здания.

14 декабря 2020, 03:27
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области.</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

В посёлке Ермаки Иркутской области в результате пожара в частном доме погибли мать и двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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Спасатели уже ликвидировали возгорание, было эвакуировано 20 человек.

Соседи сообщили о том, что из горящего дома успел спастись 10-летний мальчик, — информирует ведомство.

К моменту прибытия пожарных у здания частично обрушилась кровля, огнём были охвачены все комнаты и наружная стена. Когда возгорание удалось ликвидировать, были обнаружены тела 29-летней женщины и двоих детей в возрасте одного и трёх лет. Причина случившегося устанавливается, известно, что многодетная семья стояла на учёте как неблагополучная, жильё не было оборудовано пожарной сигнализацией.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли при пожаре в квартире в Петербурге.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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