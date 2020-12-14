Покупательница раскрыла обман "Пятёрочки", о котором она сама узнала лишь при изучении чека
Пользовательница TikTok показала, как её обсчитали на кассе в "Пятёрочке". Обман стоил женщине целых 660 рублей. Но молчать она не стала.
Кадр из видео © TikTok / oksi_belka
Недавно в TikTok-аккаунте oksi_belka появился ролик, который моментально стал вирусным. Женщина засняла историю, которая произошла с ней во время обычного похода в магазин. Россиянка захотела конфет, но, оплатив покупку, поняла: тут что-то не так. Сумма вышла намного больше, чем она планировала. Тогда таганроженка пошла к контрольным весам и убедилась — подозрения были не напрасны. Вес конфет оказался минимум вдвое меньше указанного в чеке. Пришлось звать управляющего.
Видео © TikTok / oksi_belka
Судя по записям девушки, реальный вес почти всех позиций меньше от указанного в чеке значения. И этот момент здорово разозлил пользователей соцсети. Ролик набрал почти 2 млн просмотров, а в комментариях разъярённые россияне благодарили oksi_belka за её внимательность.
Уважаемый автор! Хочу сказать спасибо. А то я вообще не проверяю. В следующий раз проверим
Автору огромное спасибо!!! Совсем оборзели
Фото © TikTok / oksi_belka
Однако не всем понравился тон oksi_belka, с которым она разговаривала с администратором торговой точки. По мнению многих людей, никто из рабочих не будет специально обманывать покупателей — эти деньги они всё равно себе в карман положить не могут. К обсуждениям даже присоединились и сами работники "Пятёрочки".
Это не вина администраторов и продавцов! Это управляющие сетью магазинов… не нужно отрываться на простых работающих за копейки людей!!!
Господи… Люди… При чём здесь продавцы и админы??? Вы реально не понимаете? У них электронные весы стоят, если жаловаться, то на компанию
Господи, автор, вам лишь бы поскандалить. Никто на вас не наваривается, весы могли дать сбой, такое бывает. Хорошо, что вы заметили. Разницу вам вернут
Кстати, разницу oksi_belka действительно вернули. Следующим же утром женщине пришло СМС-уведомление, что на карту поступил возврат покупки из "Пятёрочки"
WOW-news
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