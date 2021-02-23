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Парень спросил у мамы совета насчёт тату, и теперь её недовольные слова останутся с ним на всю жизнь

Пользователи Сети так и не смогли прийти к единому мнению, кто же стал победителем в этой битве.

23 февраля 2021, 17:00

Фото © Instagram / jankydoodlez

Всех поклонников татуировок можно поделить на две категории: те, кто считает, что за каждым изображением скрывается какой-то смысл, и те, кому просто понравился эскиз и они захотели его запечатлеть на себе. Это противостояние будет вечным, но недавний виток древнего спора завирусился на платформе Reddit. Пользователь Сети поделился с единомышленниками своей историей, приложив фото, пишет The Sun.

Фото © Reddit / FourSeasonsMoving

Фото © Reddit / FourSeasonsMoving

Парень с ником FourSeasonsMoving решил сделать татуировку, но не знал, какое изображение выбрать. Он решил спросить совета у мудрого человека, то есть у своей мамы. Но та не оценила идею сына. Зато парень вдохновился мамиными словами и решил последовать её совету.

Если у тебя нет нужды в тату, то и не делай. Они предназначены для чего-то важного

Мама FourSeasonsMoving

Фото © Reddit / FourSeasonsMoving

Фото © Reddit / FourSeasonsMoving

Сын перенёс цитату мамы на кожу, и этот поступок пользователи Сети оценили по достоинству. Они поддержали парня в том, что за каждой татуировкой необязательно скрываться сакральному смыслу. А некоторые расстроились из-за её местоположения, ведь такие душевные слова нужно было обязательно набить возле сердца.

Фото © Instagram / jankydoodlez

Фото © Instagram / jankydoodlez

Не знаю — глупо или нет, но такое тату я бы себе тоже сделал

yaboiraul

Эх, парень, тату-то нормальное, а вот место — нет. Такое стоит делать где-то на бедре или на другой, более закрытой части тела, чтобы потом не объяснять по десять раз на дню, что оно обозначает

Downgoesthereem

Плюсик ему в карму! Я считаю, что такие тату, основанные на внутренней шутке, гораздо лучше тех, что с глубоким смыслом, типа "изображение бабочки означает свободный дух" и прочая фигня, что люди для себя придумывают

symbolsmatter

8-летний мальчик стеснялся большого родимого пятна до тех пор, пока папа не набил себе такое же тату

8-летний мальчик стеснялся большого родимого пятна до тех пор, пока папа не набил себе такое же тату

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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