Учительница музыки наплевала на правила, став секс-бомбой с помощью пластики — фото до и после
Теперь преподавательницу не сможет узнать ни один из бывших учеников.
51-летняя Аллегра Коул из округ Ориндж, США, показала в "Инстаграме", как выглядела десять лет назад, в очередной раз шокировав своих подписчиков. Блондинка выложила коллаж, слева на котором ещё могла похвастаться миловидной внешностью, а справа американка выглядела уже как настоящая секс-бомба.
Слева — Аллегра Коул 10 лет назад. Фото © Instagram / allegracoleworld
В 33 года Аллегра впервые увеличила грудь и осталась очень довольна. Однако со временем ей этого показалось мало, и она стала частой гостьей пластических хирургов, пишет Daily Star. Блондинка снова и снова меняла размер бюста, сделала подтяжку живота, бразильскую подтяжку ягодиц, раз за разом увеличивала губы и колола ботокс.
Слева — Аллегра Коул 15 лет назад. Фото © Instagram / allegracoleworld
Внешность — это не единственное, что изменила Аллегра. Она круто перевернула всю свою жизнь. Женщина выросла в традиционной мормонской семье и много лет работала преподавателем музыки, обучая игре на фортепиано. Но в 30 лет она решила отказаться от скучных и строгих нарядов и стала подрабатывать моделью.
Сейчас на "Инстаграм" Аллегры подписано 1,4 млн человек, которые не только делают блондинке комплименты, но и активно её критикуют. Многие пользователи написали, что модели пора завязывать с пластикой, которая её не красит. Однако сама инста-дива ранее признавалась, что ни о чём не жалеет, ведь пышные формы превратили её из серой мышки в настоящую львицу.
На обоих фото выглядишь потрясающе
Пожалуйста, перестань уже увеличивать губы
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Ты выглядела лучше до операций
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