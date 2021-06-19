Девушка показала, как изменился её муж за время отношений, и ему советуют бежать куда подальше

Говорят, отношения меняют человека. А здоровые — делают его лучше. Но иногда влияние партнёра бывает слишком сильное. Настолько, что от старого не остаётся ничего.