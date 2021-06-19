Девушка показала, как изменился её муж за время отношений, и ему советуют бежать куда подальше
Говорят, отношения меняют человека. А здоровые — делают его лучше. Но иногда влияние партнёра бывает слишком сильное. Настолько, что от старого не остаётся ничего.
Недавно тиктокерша cindiyang поучаствовала в женском флешмобе. Его суть — показать своих партнёров до и после начала отношений. Кинди отрыла старые фотографии своего мужа и сравнила их с теми, что были сделаны недавно. Едва ли кто-то усомнится в том, что разница огромная.
На снимках из начала нулевых парень позирует в купленных в супермаркете футболках с принтами, носит очки, которые, по всей видимости, ему выбрали родители, и в общем не имеет никакого понятия о стиле. Тем не менее на всех фотографиях с лица парня не сходит улыбка. На свежих кадрах уже другой человек. Может, его зовут всё так же, но внешне и внутренне он сильно изменился.
Цветастую одежду заменили базовые монотонные вещи. Парень отрастил волосы и наконец научился подбирать симпатичные оправы. Конечно, не без помощи Кинди. Ролик с перевоплощением стал вирусным. За пару недель его посмотрело больше двух миллионов пользователей соцсети, и большинство девушек в восторге от перемен во внешности мужа блогерши.
Вот это преображение!! То есть он был милым и до того, но ЧЁЁЁРТ! Что из него вышло!!
Дайте этой женщине награду!
Вот только мужчины с таким подходом были не согласны. Меняться во время отношений — нормальное явление, но перекраивать человека, исходя из своих вкусов, никуда не годится. Партнёр — это не набор "сделай сам"
То есть все эти девушки в комментариях думают, что могут изменить кого-то под себя и это здоровые отношения?
Пожалуйста, не могла бы ты показать нам фотографии "после", на которых он улыбается? Чтобы мы знали, что с ним всё в порядке. Потому что он выглядел довольно счастливым на снимках "до"
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