Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2020, 10:48
5720

В хорватском городе афтершоки произошли прямо во время речи мэра, рассказывавшего о мощном землетрясении — видео

Накануне подземными толчками была разрушена половина Петрини.

Видео © Twitter / Igor Šebo

В хорватском городе Петриня, где накануне произошло мощное землетрясение, афтершоки повторились во время брифинга мэра Даринко Думбовича. Очевидцы опубликовали видео с места событий в соцсетях.

На кадрах видно, что в тот момент, когда глава города говорит о последствиях землетрясения, начинаются повторные толчки, слышен грохот, а в воздух поднимается столб пыли. Вероятно, появились новые разрушения.

Учёный предупредил о росте числа мощных землетрясений по всему миру

Ранее Лайф рассказывал, что число погибших при землетрясении магнитудой 6,3 в центре Хорватии увеличилось до семи. Эпицентр толчков находился неподалёку от городов Петриня и Сисак, в 40 километрах от столицы страны Загреба.

BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • Хорватия
  • мэры
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar