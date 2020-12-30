В хорватском городе афтершоки произошли прямо во время речи мэра, рассказывавшего о мощном землетрясении — видео

Накануне подземными толчками была разрушена половина Петрини.

Видео © Twitter / Igor Šebo

В хорватском городе Петриня, где накануне произошло мощное землетрясение, афтершоки повторились во время брифинга мэра Даринко Думбовича. Очевидцы опубликовали видео с места событий в соцсетях.

На кадрах видно, что в тот момент, когда глава города говорит о последствиях землетрясения, начинаются повторные толчки, слышен грохот, а в воздух поднимается столб пыли. Вероятно, появились новые разрушения.