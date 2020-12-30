В хорватском городе афтершоки произошли прямо во время речи мэра, рассказывавшего о мощном землетрясении — видео
Накануне подземными толчками была разрушена половина Петрини.
Видео © Twitter / Igor Šebo
В хорватском городе Петриня, где накануне произошло мощное землетрясение, афтершоки повторились во время брифинга мэра Даринко Думбовича. Очевидцы опубликовали видео с места событий в соцсетях.
На кадрах видно, что в тот момент, когда глава города говорит о последствиях землетрясения, начинаются повторные толчки, слышен грохот, а в воздух поднимается столб пыли. Вероятно, появились новые разрушения.
Ранее Лайф рассказывал, что число погибших при землетрясении магнитудой 6,3 в центре Хорватии увеличилось до семи. Эпицентр толчков находился неподалёку от городов Петриня и Сисак, в 40 километрах от столицы страны Загреба.