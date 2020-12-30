Очень отзывчивая и общительная. Кузнецова рассказала об уральской "девочке из шкафа"

Малышка находится в доме ребёнка в Екатеринбурге.

Девочка из Свердловской области, которую мать полгода морила голодом в шкафу, чувствует себя хорошо, активно развивается и набирает вес. Малышку выписали из больницы, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова в "Инстаграме".

— Со здоровьем у девочки всё в порядке, и это прекрасная новость. Рядом с малышкой постоянно находится волонтёр. Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается, вызывает только радость, — написала омбудсмен.

Кузнецова отметила, что малышка сейчас находится в доме ребёнка в Екатеринбурге. По её словам, многие люди обеспокоены судьбой девочки, некоторые готовы забрать её в свою семью. Однако пока идёт следствие по уголовному делу, где обвиняемой является мама несовершеннолетней, вопрос о будущем ребёнка остаётся открытым.